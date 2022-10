El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este domingo que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera "un mínimo sentido de Estado" debería retirar su proyecto de presupuestos 2023 y presentar otro, después de que lo hayan desautorizado diferentes organismos.

En la clausura del 13 Congreso del PP de Lleida, el dirigente popular ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el ejecutivo de Sánchez "siga hablando de unos presupuestos desautorizados por todos los organismos independientes de España y por otros internacionales" y que solo convencen a sus socios.

A su juicio, sin embargo, el presidente español no los retirará porque "vivir del 'postureo' es mucho más fácil que vivir de las cuentas públicas. Entre las cuentas públicas y los cuentos hay una gran diferencia y nosotros venimos a hablar de cuentas. Que el gobierno siga hablando de cuentos", ha apostillado.

Ha insistido Feijóo en que Sánchez "ha podido elegir unos presupuestos para atajar la crisis económica, energética y la inflación que tiene España o elaborar unos para atajar la crisis permanente que tiene en su gobierno, entre sus socios. Ha elegido lo segundo".

Por ello, entiende que "el objetivo no es que las cuentas públicas mejoren a las familias, que haya más trabajo, más competitividad. No, no, el objetivo es disparar el gasto sin ingresos y dejar una enorme deuda, no solo a los que hoy somos adultos, ni siquiera a nuestros hijos, sino a nuestros nietos".

Otro objetivo de las cuentas presentadas es "disparando la deuda, tener contento a los socios y poder permanecer unos meses más como presidente del Gobierno".

De todas maneras, ha proseguido, "el cuadro macroeconómico que lleva pintando Sánchez nos ha mentido siempre". "¿Hay algún motivo para creer que esta vez el presupuesto de 2023 va a ser real, cuando los datos anteriores fueron siempre irreales? La respuesta es que no", se ha contestado a sí mismo.

En el acto de hoy, Núñez Feijóo ha estado acompañado por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y por el líder de los populares en Lleida, Xavier Palau, en un acto en el que han puesto la mirada en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.