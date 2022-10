El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, que se presentó a las primarias de Podemos en 2015, es uno de los potenciales candidatos a ocupar un sillón en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras haber obtenido el visto bueno de PP y PSOE, según fuentes conocedoras de las negociaciones. El aspirante, que también fue letrado del Tribunal Constitucional, disputa el puesto en el turno de juristas del órgano de los jueces, donde Podemos aspira a situar a la magistrada Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En las últimas horas, Podemos ha lanzado un órdago a los socialistas, asegurando que no apoyarán el pacto a menos que se incluya a Rosell en el CGPJ; una postura que no es compartida por Yolanda Díaz y el resto del espacio confederal, que prefieren facilitar un acuerdo. En este contexto, se abren a situar otros candidatos en lugar de la magistrada en caso de que ésta no sea aceptada.

Varias fuentes próximas a la negociación apuntan a que Joaquín Urías es la apuesta personal de la vicepresidenta segunda del Gobierno para el turno de ocho juristas de reconocido prestigio, el mismo cupo al que, en principio, aspiraría a entrar Rosell. Podemos pretende que Rosell entre en la categoría de juristas después de que la magistrada renunciara a postularse para el turno de los 12 jueces que integrarán el CGPJ, tal como contó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda no se entra en nombres concretos, pero se insiste en que los aspirantes propuestos han sido acordados entre todos los actores de Unidas Podemos en las reuniones de coordinación que mantienen periódicamente.

Sin embargo, estas mismas fuentes relatan la pugna abierta entre Yolanda Díaz y Podemos por este punto, al tener candidatos distintos para el turno de juristas y ante la negativa de los morados de dar entrada a Urías, más en sintonía con la ministra de Trabajo. A esto se suma que quien lidera las negociaciones es Enrique Santiago, hombre de confianza de la vicepresidenta, cesado en julio por Ione Belarra y que despierta recelos en las filas moradas.

Este periódico ha contactado con el propio Urías, que ha evitado pronunciarse sobre su candidatura, asegurando desconocer tanto el estado de las negociaciones como la posibilidad de que su nombre esté sobre la mesa.

Urías, ex candidato de Podemos

Joaquín Urías fue letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010 y actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Por esa provincia se postuló en 2015 a las primarias para liderar Podemos en la ciudad, y tras perder el proceso se apartó del partido con fuertes críticas. En un post de Facebook, Urías expresaba su malestar con el funcionamiento de Podemos pero avanzaba que seguiría "militando" en la organización. "No creo en ese aparato sucio que están creando , pero sí en la idea del cambio y en la ilusión que genera", explicaba el profesor, que añadía: "Seguiré militando en Podemos, pero ya no tengo espacio para trabajar ahí. Me han dejado muy claro que no tengo nada que aportar a un proyecto como este".

Esto de @jpurias hay que escucharlo 👇 pic.twitter.com/dbDvgOgYiV — PODEMOS (@PODEMOS) 23 de mayo de 2022

Urías ha trasladado a su entorno su simpatía hacia el proyecto Sumar para que Yolanda Díaz concurra a las generales del próximo año. Esto no obsta para que el profesor haya participado en numerosos actos de Podemos en los últimos meses. El pasado mayo, el profesor constitucionalista participó en la Fiesta de la Primavera a la que no acudió Yolanda Díaz.

En ese encuentro aseguró que "la derecha española se basa en la corrupción, en conseguir ganancias que no están sometidas a la ley, en un intercambio de favores", y argumentaba que "lo mismo que ha hecho Juan Carlos lo puede estar haciendo Felipe, que no lo sabemos. Nos podemos enterar dentro de 40 años". "La monarquía no ha renunciado a la corrupción", aseguraba Urías, que llamaba a "hurgar" en "la vinculación entre el rey actual, Felipe, y la corrupción" como condición para "poder luchar de verdad contra la monarquía". El constitucionalista, abiertamente republicano, también participó en abril en unas jornadas organizadas por Podemos llamadas Diálogos Republicanos.

Justo hace un año, en la Universidad de Otoño de Podemos, Urías también participó en una mesa redonda en la que, además de Javier Pérez Royo, José Antonio Martín Pallín o Isabel Elbal, también coincidió con la propia Victoria Rosell, la magistrada con la que hoy se disputa el puesto.