El Congreso celebra este jueves la segunda jornada del debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que previsiblemente se rechazarán por mayoría.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió este miércoles el apoyo a un presupuesto social que la oposición tachó de dispendio.

La ministra de Hacienda dijo que "va a tender la mano a todo el mundo" para negociar unos presupuestos que van a servir para "acompañar a la mayoría social" en un contexto difícil, mientras que la oposición los ha tachado de irreales y de ser un dispendio.

En la defensa en el Congreso del proyecto presupuestario de 2023, que afronta siete enmiendas de totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los diputados expulsados de UPN, Montero cargó contra los grupos que en lugar de hacer una oposición "constructiva" intentan "deslegitimar" al Gobierno, una actitud que, ha asegurado, "daña" la democracia y la política".

El estado del bienestar, subrayó, no es "un gasto superfluo" sino "justicia social" y "eficiencia económica" porque "la riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica".

Montero también defendió la revalorización de las pensiones con la inflación porque "no hay nada que atente más contra la equidad que empobrecer a quienes no tienen margen para combatir la inflación", y ha afeado que "intentar enfrentar jóvenes y mayores no es serio, es mezquino".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reclamó la devolución de unas cuentas que, en su opinión, "han quedado invalidadas antes de entrar en vigor" porque se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad y padecen de "carencias y debilidades".

Gamarra acusó al Gobierno de querer comprar su "supervivencia con dinero de todos", una crítica que Montero consideró una "falta de respeto" por sugerir que los ciudadanos "se dejan llevar por cantos de sirena".

El aumento del gasto y la deuda de las cuentas convierten los presupuestos, según el PP, en las "hipotecas generales del Estado", pero para la ministra "no hay mayor hipoteca que un gobierno del PP", que creó un "impuesto al sol" y subió "la práctica totalidad de los impuestos.