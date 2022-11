Izquierda Unida toma posiciones en favor de Yolanda Díaz en la contienda pública que Pablo Iglesias abrió este domingo. El dirigente del partido y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha dicho no creer "que la militancia de Podemos quiera distanciarse de Yolanda Díaz", desdiciendo así la acusación del exlíder morado, que acusó veladamente a la gallega de "faltar el respeto" a las bases del partido. "¡Ay de quién se atreva!", advirtió. IU se une así a los comunes, que también han abogado por la ex vicepresidenta después de los ataques de Iglesias.

En una entrevista concedida este martes a RNE, Santiago ha señalado que la configuración del espacio "no se puede convertir en un problema público un debate organizativo", y ha avisado de que "la militancia no quiere titulares sobre nuestras discrepancias internas". Sobre las palabras del ex líder de Podemos, ha asegurado que "cada uno queda retratado con las cosas que dice en cada momento y el contexto en el que lo dice". Santiago fue cesado este verano por la secretaria general del partido, Ione Belarra, como secretario de Estado de Agenda 2030 en el Gobierno, un cargo que ocupó después un peso pesado de la formación, la secretaria de Organización Lilith Verstrynge.

El dirigente, portavoz adjunto en el Congreso, también ha afeado el hecho de que Podemos tilde de "partido" al proyecto político Sumar, al que Yolanda Díaz se esfuerza en definir como un "movimiento ciudadano" alejado de organizaciones políticas. "Sumar no es un partido, no va de ningún partido, y lo sabe cualquiera que forme parte del espacio. Toca pedir apoyo para que Sumar genere ilusión y sea un proyecto que gane", ha defendido Santiago. El líder del PCE ha adelantado que la negociación de las listas para las generales llegará, pero que será "cuando acabe el proceso de generar ilusión ya habrá tiempo para hablar de listas y partidos de una forma prudente y sin hacer daño a nadie".

A nivel municipal, ha dado por hecho que "la mayoría de las candidaturas municipales van a estar fraguadas por alianzas entre Podemos e IU", y ha considerado que será "un proceso de conformación muy natural de esas candidaturas". "Claro que habrá algunas discrepancias, pero va a ser un porcentaje muy reducido. En cada territorio todo el mundo arrima el hombro porque sabe lo que le interesa a sus vecinos".