Reyes Maroto será la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2023. En la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha recaído finalmente el encargo de mejorar la posición de los socialistas en la capital, donde son ahora cuarta fuerza, por detrás de Ciudadanos y de Más Madrid, y de intentar construir una alternativa al alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida.

Después de que el PSOE retrasara las primarias, de septiembre a noviembre, su candidatura ha ido tomado cuerpo en las últimas semanas. Aunque ha sido tanta la expectación generada que tanto dentro como fuera del partido se esperaba a alguien con más potencia electoral y más conocimiento público. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista el viernes en La Sexta, ya avaló su candidatura y la de Carolina Darias para el Ayuntamiento de Las Palmas con un listado de atributos que fue interpretado como una ratificación. Aseguró que son "dos extraordinarias ministras", "comprometidas con su trabajo", "buenas gestoras", con "capacidad de liderazgo" y que "pueden garantizar solvencia" en los proyectos políticos en los que estén, cuando se le preguntó, precisamente, si las dos ministras iban a las listas de Madrid y Las Palmas. Este lunes, fuentes socialistas han confirmado que Maroto se presentará.

En verano trascendieron las dudas de Sánchez sobre si la secretaria general del PSOE en la agrupación local y delegada del Gobierno, Mercedes González, debía ser la candidata, como en principio se esperaba. Y en septiembre se supo que no. Pero la sensación en el partido en aquel momento es que el jefe del Ejecutivo, de quien ha dependido esta decisión, tenía ya alguien en la cabeza como cabeza de cartel, que se iba a conocer justo después del verano.

"Si es Reyes es porque no han encontrado a nadie", aseguran fuentes del partido, conocedoras de los contactos que ha mantenido el presidente para conseguir a un aspirante a la alcaldía con mayor proyección pública. Según afirman estas mismas fuentes estaba buscando a una persona, conocida y reconocida por toda la izquierda, con un perfil similar al de Cristina Almeida o Manuela Carmena, capaz de confrontar directamente con José Luis Martínez-Almeida, representar una alternativa y absorber a la vez el voto de Más Madrid.

De hecho, se pensó que había encontrado a alguien porque la idea inicial no era demorar a noviembre las primarias en la capital, como finalmente hizo. Pero, conforme pararon las semanas, fue cuajando la idea de que no había "nadie más que Reyes", sobre todo después de que Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, avanzara en una entrevista en Antena 3 dos aspectos concretos de la persona elegida: será mujer y tendrá un perfil gestor. Con esa descripción, todas las miradas viraron hacia la ministra de Industria, aunque la confirmación oficial del PSOE no ha llegado hasta este lunes.