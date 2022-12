Alberto Núñez Feijóo se parece cada vez más a Isabel Díaz Ayuso, en las formas y en el fondo. Este lunes, además, ha hecho una versión del victorioso eslogan de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2021 ("comunismo o libertad") y ha asegurado que los españoles, cuando vayan a votar en las generales, deberán elegir "entre este Gobierno y España".

El político gallego se quiere erigir así en salvador de los ciudadanos por la "pesadilla" en la que considera que Pedro Sánchez tiene a España, en buena parte, ha denunciado, por sus reformas legales urgente para derogar la sedición, rebajar la malversación y cambiar las mayorías para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si Ayuso logró conectar emocionalmente con los madrileños hartos de las restricciones y los cierres por la pandemia, Feijóo quiere hacer lo mismo con los españoles que no ven bien las prisas legislativas de Sánchez, sus concesiones a ERC y los cambios que quiere introducir en la justica.

"Tengo claro que las próximas elecciones tendrían que ser cuanto antes. No hay escrúpulos para ir contra la palabra dada (...) Sánchez ha perdido todo interés en cuidar la democracia. Hace todo lo contrario que prometió que haría", ha declarado en su discurso ante la junta directiva nacional del partido, el máximo órgano entre congresos.

Feijóo ha dicho a sus compañeros llegados de toda España para la reunión que ve que el PP ya "ilusiona" y que de esa ilusión tienen que pasar a "unir a la sociedad" y, después, "gobernar". Con él en la Moncloa, ha afirmado, "los delitos volverán a ser delitos, se respetará la separación de poderes y el Gobierno no suplantará al poder legislativo ni tampoco al poder judicial".

El dirigente conservador ha repetido en varias ocasiones durante su intervención que él es un moderado y que el Gobierno, pese a sus provocaciones, no le va a cambiar. Feijóo alcanzó la cúpula del PP, en abril, con un discurso en el que aseguró que llegaría a acuerdos de Estado con Sánchez aunque no ha sido así. El pacto más importante debería haber sido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero no quiso cerrarlo, porque se temía que la Moncloa reformara el delito de sedición, como así ha sido, y se levantó de la mesa. En privado, los dirigentes del PP consideran que si Feijóo hubiera sellado ese pacto con Sánchez y, después, el Ejecutivo hubiera acometido la derogación de la sedición, Vox le habría vapuleado.

El gallego estuvo a punto de hacerlo, pero recibió presiones que le hicieron cambiar de opinión. Entre otras la de medios de comunicación conservadores y de la propia Ayuso que, en la jornada en la que el presidente del PP tenía que tomar la decisión, le conminó a no hacerlo. Feijóo siguió el consejo y, desde aquel día, ha ido endureciendo el discurso hasta el punto de defender en primera persona, como su compañera de filas, que Sánchez persigue "cambiar el régimen democrático".