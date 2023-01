El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Servimedia ha declarado que reducirá los ministerios en caso de llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones generales previstas para finales de este año. Feijóo ha indicado que "hay un tercio de ministerios que sobran". Su intención es prescindir al menos de siete de los 22 ministerios que tiene en la actualidad el gobierno de Pedro Sánchez.

Ha asegurado que preferiría gobernar "con los votos de las urnas", sin ministros de Vox. La idea es no integrar a Vox en el núcleo del poder, siguiendo lo que el PP ya ha hecho en varias autonomías. "De la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible y está siendo posible en Madrid -aunque no plenamente, ha sido también posible plenamente en Andalucía. Yo no me resigno a que no sea posible en España", ha resaltado.

Feijóo abogó por la reconstrucción de "la divergencia política con la normalidad política" para la constitución de pactos. Destacó sus ganas de comenzar "un nuevo ciclo político", volver "a los grandes temas" y producir un "cambio en España". Esta intención está motivada por "volver a hablar de lo que se habla en las familias, que es cómo podemos solucionar esta crisis inflacionista, cómo podemos mejorar el empleo y, sobre todo, cómo podemos crear un empleo de calidad y volver otra vez a disminuir los porcentajes de pobreza".

Cataluña

Respecto a la situación en Cataluña, Feijóo considera que no habrá un referéndum de independencia en 2023 ya que el PSOE considerará que "le perjudica" de cara a las elecciones, algo que ERC "lo entenderá". Sin embargo, opina que si Sánchez vuelve a ser elegido presidente, la posibilidad de tener un referéndum en 2024 en Cataluña sería muy grande.

El presidente de los populares considera que "en cuanto pase 2023 y Esquerra lo necesite creo que debemos estar preparados para esa eventualidad. Me gustaría equivocarme, pero lamentablemente la hemeroteca, las decisiones de Sánchez y el comportamiento del independentismo desmienten la hipótesis de que nunca se producirá una consulta en Cataluña", destacó Feijóo.

Elecciones

El líder de la oposición señaló la importancia de este mes de enero de cara a las próximas elecciones. Su formación realizará dos actos en enero para proclamar a los candidatos autonómicos y municipales de cara a la cita electoral de mayo. A nivel autonómico será en Zaragoza el próximo día 14 de enero y una semana después se hará dará impulso a los candidatos municipales en Madrid. Además, en febrero habrá una reunión de altos cargos populares para hablar más "de contenidos". Feijóo no descarta un Congreso Nacional de carácter ordinario, único organismo que puede revisar los Estatutos, actualizar las líneas ideológicas y los principios impuestos desde 2017.