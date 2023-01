Colapso generalizado en las Urgencias de los hospitales de toda España. Pacientes que esperan en los pasillos hasta 4 días para ingresar y hacinamiento. Es el dibujo que hacen de la situación que se está viviendo en estos servicios sociedades científicas y sindicatos sanitarios. Con datos recabados para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), se están dando graves problemas en centros sanitarios de Murcia, Baleares, Galicia, Aragón o Asturias, entre otras comunidades con "récord absoluto" de picos de asistencia en incrementos del número de visitas de hasta un 33% en algunas regiones. En Madrid, nuevamente las Urgencias del Hospital La Paz están en el punto de mira. "No hay camas disponibles y el espacio de trabajo es mínimo", explican las delegadas del Sindicato de Enfermería SATSE.

"Hemos mantenido, desde hace meses, conversaciones tanto con responsables de La Paz como con los profesionales de la Urgencia, y la única alternativa es habilitar más espacio. No hay camas disponibles y el espacio de trabajo es mínimo y todo esto se traduce en problemas de hacinamiento", explican las enfermeras del gran centro sanitario madrileño que, por su parte, rechaza que la situación que se está dando sea distinta a la de otros años y que los picos de asistencia son habituales en esta época.

"No sirve de nada que sea el hospital más puntero de España si un paciente tiene que estar 3 o 4 días en una camilla", se quejan las enfermeras de La Paz.

Las enfermeras de La Paz señalan, en el caso del gran hospital, que "no sirve de nada que sea el más puntero de España si un paciente tiene que estar 3 o 4 días en una camilla o hacinado en un espacio donde la enfermera casi no puede atenderle por no poder moverse. Es imprescindible buscar soluciones inmediatas, a muy corto plazo, que pasan por ampliar el espacio físico de la Urgencia y con la contratación de más enfermeras/os para atenderla".

En La Paz, SATSE dice que este martes había 49 pacientes en una sala diseñada para 32 y en otra, 62 usuarios en un espacio que sólo admite 34.

Como ejemplo, el sindicato, apunta a la mañana de este martes: había 49 pacientes en una sala diseñada para 32 y en otra, 62 usuarios en un espacio que sólo admite 34. Así, añaden las delegadas de SATSE Madrid, a las 9:00 de la mañana ya había 89 peticiones de ingreso, muchos de los cuales "deberán esperar horas o días para poder ser atendidos en las plantas de hospitalización". Y se preguntan: "¿Si esto ocurre a primera hora, qué pasará a última hora de la tarde o al principio de la noche?. Pues que habrá pacientes y más pacientes esperando a ser atendidos o ingresados y profesionales de Enfermería que ya no dispondrán del espacio físico mínimo para poder cuidarles de la forma que se merecen".

En el caso de las Urgencias, la alternativa, según SATSE Madrid, pasa por la remodelación del centro y la creación de unas Urgencias acordes con las necesidades. "Hace años que el Hospital La Paz se ha quedado pequeño y no vale, como pretende la Consejería de Sanidad, argumentar que se ha planificado una obra que va a tardar 10 años o más en finalizarse. Se necesitan soluciones, inmediatas, a corto plazo y que sean factibles", aseveran.

570 pacientes en La Paz

Desde el hospital, consultado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA admiten que las Urgencias han tenido en los últimos días una "mayor afluencia de pacientes", superando los 570 sin contar las urgencias de infantil y Maternidad. El 70 % de estas visitas son por infecciones respiratorias en pacientes muy mayores (de más de 90 años e incluso centenarios) que ven descompensadas otras patologías.

Algunas de estas infecciones están causadas por el virus de la gripe pero la mayoría es por otros virus circulantes, añaden. No han ningún paciente con covid pendiente de ingreso, especifican desde el centro. Para paliar esta situación, la dirección, además de mantener los refuerzos de personal del Plan de Invierno, está habilitando nuevos espacios para ingreso y agilizando los traslados entre La Paz, Cantoblanco y Carlos III.

Amenaza de huelga en el Infanta Sofía

También en Madrid, que hoy vive una jornada clave con la convocatoria de un nuevo encuentro entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMYTS para intentar poner fin a la huelga de médicos de Primaria, los urgenciólogos del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, amenazan con volver a la huelga. Así lo expresan en un escrito remitido por AMYTS en el que recuerdan que el 18 de octubre de 2022 los adjuntos de la unidad de Urgencias, "tras llevar años alertando de los riesgos que conllevaba el deterioro progresivo de su servicio sin ser escuchados, y habiendo llegado a una situación insostenible que ponía en grave riesgo la seguridad de los pacientes y la viabilidad a corto plazo de la misma unidad en si", decidieron convocar un paro indefinido.

Tras una serie de medidas adoptadas por la Consejería para paliar la situación y los 6 contratos que se dan (de los 15 que eran necesarios para cubrir la plantilla, matizan) y "siendo conscientes de nuestra responsabilidad con la población, decidimos desconvocar la huelga". Desde entonces, y van más de dos meses, se quejan, la Gerencia de su hospital "no sólo no ha puesto en marcha ni una sola de las medidas acordadas en el documento de salida de huelga, sino que se ha negado a recibir a ningún representante del comité que participó en las negociaciones, ninguneando a una plantilla exhausta y que lleva lidiando meses en precario con una sobrecarga asistencial desproporcionada, provocando que la situación asistencial y de seguridad de los pacientes haya empeorado aún más".

En Madrid, los urgenciólogos del Infanta Sofía aseguran que los pacientes esperan hasta 3 días antes de subir a planta.

Los urgenciólogos de este centro aseguran que, a día 10 de enero "no existe ninguna medida en ejecución, los pacientes esperan hasta 3 días antes de subir a planta y siguen a cargo de una plantilla de urgencia incapaz de poder atender a la enorme demanda asistencial. Se habilitan zonas de espera para colocar camas sin poder guardar las mínimas normas de seguridad e intimidad". En esas circunstancias, aseguran que se ven "valoramos retomar la huelga indefinida si no existe una repuesta inmediata de la administración, con el fin de garantizar la salud y seguridad de pacientes y profesionales".

Problemas en toda España

Pero la situación de colapso no sólo atañe, ni mucho menos, a la sanidad madrileña. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) pedía en noviembre al Gobierno un Pacto de Estado por la sanidad pública. La sociedad científica, que representa al segundo mayor colectivo médico de España y a todos los especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias -incluyendo a médicos, enfermeros y técnicos- alertaba en este mismo diario del "potencial impacto devastador" que el colapso de Atención Primaria -inmersa en incontables problemas en toda la geografía- podría tener sobre sus servicios. La sociedad científica facilitaba esta mañana datos recabados de los diferentes presidentes autonómicos de SEMES que dan idea de la presión que están soportando los hospitales de toda España en este inicio de año. Por ejemplo, hay colapso en los hospitales de Murcia, con un incremento en el número de visitas del 10%, sin sitio para todos los pacientes. En Baleares, durante todo 2022, el aumento de la presión ha sido del 23% y lo que va de 2023, respecto al mismo periodo de 2022, hay un incremento del 33%. Sobre todo, precisa SEMES, con visitas relacionadas con patología respiratoria (gripe en convivencia con covid) que descompensan las enfermedades crónicas.

En Galicia, la sociedad científica apunta a A Coruña donde se están" batiendo récords y, de manera global, se registra un aumento de un 15% con respecto a 2022.

En Galicia, la sociedad científica apunta a A Coruña donde se están" batiendo récords y, de manera global, se registra un aumento de un 15% con respecto a 2022". El lunes, un 45% con respecto a datos mensuales de enero de 2022. Y con 70 pacientes sin cama", detallan desde la sociedad autonómica. En el caso de La Rioja, mantiene el incremento del 30%. En Andalucía -de momento sin pacientes en los pasillos pero con las observaciones llenas continuamente- persiste el incremento del 25% de las visitas a Urgencias.

En Aragón, SEMES sitúa el principal problema que tienen actualmente en que "se sigue entendiendo la urgencia como 'almacén' de enfermos". Ayer martes tenían en urgencias 76 ingresos pendientes de cama, más de la mitad entre 48 y 72 horas esperando habitación. Los responsables autonómicos de la sociedad lo achacan a la "mala gestión de festividades (no hay un plan para dar el número de altas diario necesario para absorber la demanda que llega) teniendo en cuenta el aumento de ingresos por patología respiratoria". Añaden "peonadas o problemas con Primaria que también se han tomado sus vacaciones". Ayer martes llegaron a tener a las seis de la tarde 215 pacientes en algunos hospitales.

En Oviedo, el lunes 9, en el HUCA, también se registró "récord absoluto de todos los tiempos de pacientes", añaden desde SEMES que apunta a las diferentes causas que han llevado a este colapso: "capacidad hospitalaria instalada en contracción desde hace año; servicios de urgencias estructuralmente cada vez más envejecidos; mala adaptación a las necesidades de la población actual; falta de profesionales -médicos y enfermeras-, que hacen que la capacidad productiva se vea mermada...".

Situación límite

En la misma línea, este miércoles, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llamado la atención sobre una situación que considera límite. Desgrana que "la bajada de las temperaturas, la alta incidencia de virus respiratorios, gripe y covid, unido al déficit de personal y el desmantelamiento de la Atención Primaria ha situado a las urgencias hospitalarias de toda España en una situación límite".

CSIF asegura que, aunque la presión es generalizada en todo el país, las situaciones "más preocupantes" se dan en Castilla- La Mancha donde el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo "se encuentra desbordado con 63 pacientes a la espera de ingreso", con entre 24 y 72 horas esperando una cama de hospitalización; Comunidad de Madrid, con pasillos de urgencias saturados de camas en La Paz, o el Universitario Príncipe de Asturias o Aragón, con colapsos en el Miguel Servet y Royo Villanova (Saragoza); Cataluña (Bellvitge, en Barcelona) o Comunidad Valenciana (Alzira, Valencia).

El sindicato critica que este escenario "es fruto de la dejación de las diferentes administraciones y la falta de liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad al que hemos reclamado de manera reiterada el impulso de un pacto de Estado con un plan de inversiones en Atención Primaria y la mejora de las condiciones laborales para recuperar el capital humano que ha perdido el Sistema Nacional de Salud en los últimos años".

CSIF apoya las movilizaciones de profesionales en toda España y baraja una convocatoria de huelga cuando descienda la curva de las infecciones y la presión hospitalaria.

CSIF apoya las movilizaciones de profesionales en toda España y baraja una convocatoria de huelga cuando descienda la curva de las infecciones y la presión hospitalaria. Mientras tanto, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que interpele al Ministerio de Sanidad.