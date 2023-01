El PSOE lleva semanas hurgando en la presunta debilidad de Alberto Núñez Feijóo, comparando su liderazgo en el PP con el de su antecesor en el cargo, Pablo Casado, que se vio forzado a dimitir tras enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas aprobaron hace 10 días un documento en el que preveían la marcha del expresidente de Galicia si su partido no sacaba un buen resultado en los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Este lunes, tras la reunión de su Comité Electoral, la formación que lidera Pedro Sánchez interpretó bajo la misma luz la nueva propuesta de Feijóo, que se desplazó hasta Cádiz, cuna de la primera Constitución española, aprobada en 1812, para proponer que se deje gobernar a la fuerza más votada, pero solo en los municipios, algo que permitiría que el PP no tuviera que buscar en los ayuntamientos el apoyo de Vox y el PSOE el de Podemos. Feijóo nada dijo sobre las generales, resistiéndose así a firmar que cederá la investidura a Sánchez si él no logra sumar con la extrema derecha.

Para los socialistas, la propuesta de “calidad institucional” de Feijóo, que también incluye otras medidas, viene a demostrar tres cosas: su debilidad al frente de las filas populares, su "incoherencia" y su falta de ideas "serias" para el país. Feijóo solo deja firmado que la lista más votada gobierne en alcaldías La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, hizo hincapié en unas declaraciones que había realizado poco antes Díaz Ayuso, en las que se distanciaba de la iniciativa del líder de su partido, al señalar que no veía “mal” que no gobierne la lista más votada. Al fin y al cabo, la presidenta madrileña quedó segunda en 2019, por detrás del PSOE, y aun así acabó gobernando gracias a sus pactos con Ciudadanos y Vox. “El señor Feijóo plantea propuestas que ni él mismo se cree ni apoyan en su partido”, ha señalado Alegría. La también ministra de Educación puso aquí dos ejemplos. El primero, vivido en carne propia. Como candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza en 2019, Alegría ganó las elecciones municipales, pero el alcalde acabó siendo Jorge Azcón, segundo en los comicios, debido a su pacto con Cs. Pero existe un caso que a Feijóo le resulta mucho más cercano, continuó la portavoz. Siendo presidente de Galicia, el actual líder del PP propuso hace cuatro años a su entonces rival en el PSOE de esa autonomía, Gonzalo Caballero, lo mismo que ha propuesto este lunes a Sánchez: que gobernara siempre la lista más votada. En este caso, en los municipios gallegos. Y sin embargo, los populares fueron segunda fuerza en Ourense en 2019, por detrás de los socialistas, e hicieron alcalde a Gonzalo Pérez Jacome, del partido local Democracia Ourensana, que había acabado tercero. La falta de "proyecto" “Hay que pedirle coherencia. No puedes defender una medida que ni tú mismo te crees y que te invalida tu propio partido. Si fuera coherente con la propuesta, la cumpliría”, concluyó Alegría. A su juicio, “si Feijóo y Ayuso tuvieran un proyecto serio, hoy estaríamos debatiendo de sanidad y pensiones, pero prefieren llevarnos a otros debates, por su falta de propuestas para este país”. Pedro Sánchez, en cualquier caso, tampoco ha sido ajeno a este debate. A finales de 2019, poco antes de las elecciones del 10 de noviembre, las segundas generales en ese año, propuso que gobernara el partido que hubiera recibido más apoyos en las urnas, pero solo en la hipótesis de que no lograra llegar a un acuerdo con otras formaciones, como vía de impedir una nueva repetición de los comicios.