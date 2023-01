La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, tiene previsto centrar su campaña en dos aspectos concretos, explotar entre el empresariado y el votante de centro la imagen de gestora que hereda de la dirección del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y agarrarse a la imagen de la exalcaldesa Manuela Carmena como acicate para movilizar al electorado de izquierdas. Con este último fin, Maroto no descarta participar en un acto conjunto con la exalcaldesa en el puedan participar también otros candidatos de la izquierda al Ayuntamiento de Madrid.

"Cada partido tiene un proyecto político muy claro y diferencial, pero ella representa el cambio en la ciudad en 2015 y 2019", ha expresado la aún ministra del Gobierno de Pedro Sánchez en un encuentro con los medios. El objetivo de impulsar el recuerdo de Carmena durante los próximos meses es que sirva para que "ayude a aglutinar ese voto (de izquierdas) y movilizar" a esta parte del electorado, que en el PSOE reconocen que es el que tiende a quedarse en casa si no ve claro el resultado. Y para esto, afirma Maroto, Carmena "es un referente muy importante". Los dos principales partidos de la izquierda están convencidos, atendiendo a sus encuestas internas, que mientras en la Comunidad de Madrid la alternancia es ahora mismo complicada, en el Ayuntamiento están más cerca de sumar más que la derecha.

Según fuentes cercanas a la candidata, la posibilidad de organizar un acto conjunto ronda la cabeza de la también ministra, pero tiene claro que no puede ser en eventos de partido, sino en algún foro en el que la exalcaldesa se sienta cómoda y pueda apelar a toda la izquierda y no a un partido o candidato en concreto. "Hablaremos con ella para ver de qué forma o el modelo en la que efectivamente esa colaboración con los partidos de la izquierda se pueda concretar", ha expresado Maroto. Esto se traduce en que por supuesto no espera contar con Carmena en el acto de presentación de su candidatura, que se celebrará el 4 de febrero en Madrid con Pedro Sánchez como anfitrión, pero sí podría producirse en torno a un debate en una universidad o un foro ajeno que no esté directamente ligado a uno de los partidos de izquierda.

La idea, de momento, sale del PSOE y no ha llegado a otras formaciones como Más Madrid, donde Rita Maestre ha lanzado ya su campaña y se sabe que estará ausente unas semanas una vez que dé a luz, o Recupera Madrid, plataforma que lanzará en breve su candidatura y en la que se encuentran dos exediles del gobierno de Carmena. Probablemente ninguno de los representantes de estos partidos se negaría a participar en una jornada con la ex primer edil, pero la propuesta aún no ha llegado a sus mesas, insisten.

Lo que sí ha afirmado rotunda Maroto es que una cosa es la ayuda que la exalcaldesa pueda aportar y su fuerza para movilizar a la izquierda para desbancar a José Luis Martínez Almeida de Cibeles y otra que eso se traduzca en las listas. "No hemos hablado de listas", ha asegurado, matizando que no es cierto que se le haya pedido que vaya cerrando la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. "El reto, el desafío" es "cambiar el gobierno del PP" y Carmena puedes ser un revulsivo de la campaña para favorecer la alternativa.

Respecto al programa que presentará para disputarle la alcaldía a Almeida, Maroto apostará por tener como punto fuerte de sus propuestas el impulso a "un nuevo modelo económico y laboral" que permita generar oportunidades en el "ámbito de la política industrial, totalmente abandonada" por el gobierno popular, según ha dicho. En este punto, la competencia con Más Madrid también es clara. Maroto aporta la experiencia en la gestión de los 10.000 millones de euros de presupuesto del Ministerio y el conocimiento que ha adquirido durante estos cuatro años del tejido empresarial madrileño, justo el mismo ámbito en el que Más Madrid quiere hacerse fuerte para que el PSOE no sea la única referencia de la izquierda.