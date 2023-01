El portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, ha presentado este martes en el Congreso una proposición no de ley (PNL) -bajo el epígrafe 'Permisos stop suicidios'- por la que insta al Gobierno a crear permisos laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida, una medida "urgente" que considera "sencilla" y que podría ser de inmediata aplicación. Se trata de un permiso de acompañamiento para que el médico que atiende a la persona, pueda habilitar al acompañante a no acudir a su empresa a trabajar. La propuesta es que ese permiso se renueve semanalmente, con un máximo de dos semanas, y se financie con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su sueldo.

El grupo parlamentario fundamenta esta iniciativa -consultada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica- subrayando que "estamos ante uno de los mayores problemas de salud pública en Europa, con una magnitud habitualmente infravalorada". Y añaden: "no se puede silenciar más una realidad que causa la muerte de más de 4.000 personas cada año y que va en aumento entre la población más joven. Hoy por hoy hay 11 veces más suicidios que homicidios. Y se estima que hay entre un 30-40% de suicidios ocultos, no registrados en las estadísticas oficiales". Desde la formación política, puntualizan que la iniciativa presentada este martes es una idea que han trabajado y propuesto en una primera instancia desde Más Madrid en la Asamblea y que ahora llevan al Congreso desde Más País. Por cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos. "Es decir, hoy mismo hay alrededor de 200 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida. Muchos políticos y responsables institucionales también asumen esta preocupación y, en los discursos políticos, el suicidio y las enfermedades mentales han ganado cierto protagonismo. Pero queda lo más importante, pasar de las palabras a los hechos. Porque hablar del suicidio no reduce los suicidios. Es la hora de pasar de hablar del suicidio a actuar contra el suicidio", argumenta Más País-Verdes Equo en su exposición de motivos. Atención urgente La iniciativa, subraya que, cuando una persona se encuentra en una situación tan extrema necesita "que todo se pare un poco para poder acompañarla en esos momentos". Ahí tiene que estar el sistema sanitario, inciden. "Si una persona con riesgo de suicidio da el paso de pedir ayuda, ya sea en un hospital o en Atención Primaria, ya sea a través de un familiar, el sistema debe garantizar que pueda ser vista en una consulta de salud mental de manera urgente", señala la propuesta. Es necesario habilitar un permiso "para tener un acompañamiento que no dependa de que el entorno familiar se pueda permitir económicamente faltar al trabajo", argumenta la formación. Además, hace falta que "también podamos garantizar que ese acompañamiento se presta en el entorno más cercano, de los amigos o los familiares". Por eso, argumentan, es necesario habilitar un permiso "para tener un acompañamiento respetuoso y cuidadoso en esos días, que no dependa de que el entorno familiar se pueda permitir económicamente faltar al trabajo, sino que esté financiado por todos y además legitimado socialmente porque sostener la vida nos atañe a todos como sociedad". Presupuesto público Especifican que se trata de un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio para que el médico, que atiende a la persona, pueda habilitar al acompañante de su elección a no acudir a su empresa a trabajar, un máximo de dos semanas. Cubriendo desde el presupuesto público el coste del salario correspondiente. "No podemos seguir con los discursos a favor de combatir el suicidio, pero sin proporcionar las herramientas para atajar esta lacra. No podemos permitir que las familias ni siquiera conciban la posibilidad de faltar al trabajo cuando uno de los suyos quiere quitarse la vida", añaden. En rueda de prensa, Errejón ha precisado que familiares y amigos de las personas en riesgo de suicidio que ven que no pueden hacer nada por esta persona "a menudo" también acaban teniendo problemas de salud mental. La iniciativa, que podría ser de aplicación inmediata, propone financiar el permiso con fondos públicos para que ese acompañante no renuncie a su sueldo. "Tener el derecho de acompañar a una persona que quiere quitarse la vida, lo cual puede significar salvarle la vida, no puede depender del tipo de trabajo o de la condición económica que tengas", ha señalado. En 2021 el suicidio se alzó como la primera causa de muerte externa en España. Por primera vez se superó la barrera de los 4.000 casos. La línea 024, de prevención de la conducta suicida, ha atendido, desde su puesta en funcionamiento el 10 de mayo de 2022 y con datos a 31 de diciembre del pasado año, más de 79.975 llamadas, de las que 2.987 han sido derivadas al 112. Asimismo, se han registrado 2.129 suicidios en curso o con riesgo inminente de suicidio. Son durísimas estadísticas facilitadas por el Ministerio de Sanidad a modo de balance.