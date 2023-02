Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este viernes para condenar el último accidente laboral mortal ocurrido en la provincia y que se cobró al vida de un trabajador de 56 años en Atajate por el vuelco de un dúmper.

Comisiones ha informado que va a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue lo ocurrido, mientras que UGT ha lamentado que se trata de la segunda muerte en el tajo en lo que va de año.

Así, el secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga, Juan Rueda, ha condenado el accidente laboral y ha manifestado que "en algunos --como el de este jueves-- no termina de quedar claro si la empresa cumplía o no con la legalidad vigente en cuanto a acción preventiva".

Por ello, ha señalado que "como en todas las ocasiones en las que fallece un trabajador, CCOO va a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue las causas del mismo".

En el caso concreto de este accidente, el representante sindical ha manifestado que "nos arriesgamos a decir, por la foto que hemos podido ver de este suceso, que el dúmper carecía de estructura antivuelco. Es más, si lo hubiese tenido, es muy probable que no hubiera ocurrido este accidente".

A su vez, Rueda ha añadido que "entendemos que las empresas se preocupen por la productividad, pero no pueden dejar de lado la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras". También ha señalado que "hay que ofrecer formación para usar este tipo de maquinaria, y no sabemos aún si esta persona la había recibido o no".

En este sentido, el dirigente sindical ha declarado que "desde CCOO estamos ya cansados de hacer concentraciones contra la siniestralidad laboral", y ha recordado que "todos los accidentes laborales se pueden evitar, pero para ello hay que cumplir la ley y realizar las formaciones correspondientes".

Finalmente, Rueda ha hecho un llamamiento público a todas las partes relacionadas con la siniestralidad laboral "para tomar medidas de inmediato encaminadas a poner coto a esta situación", y ha recordado que "Málaga registró en 2022 un total de 28 accidentes laborales mortales, la cifra más alta de Andalucía".

Por su parte, Vicente Sandoval, secretario de salud laboral y medio ambiente de UGT Málaga, ha señalado que "solo han pasado 13 días desde la muerte de otro trabajador en Málaga. Con este lamentable accidente mortal ya son dos vidas de trabajadores que se han perdido en Málaga en lo que llevamos de 2023, que se añaden a las siete registradas hasta la fecha en Andalucía".

UGT Málaga lamenta que hasta la fecha no se haya visto materializada ninguna acción proactiva para minimizar la siniestralidad laboral. "Debemos recordar que durante el año 2022 se registraron en Málaga 28 accidentes de trabajo con resultado de muerte y parece que esos escalofriantes datos no hayan hecho mella en la sociedad que es la primera afectada"

Añaden que "parece como si el problema no fuese de suficiente entidad como para producir rechazo masivo a las falta de determinación por parte de la Administración competente en la materia, así como el contundente reproche a aquellos empresarios cicateros de la seguridad y salud de los trabajadores".