El PSOE ha resuelto el expediente abierto contra la diputada y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y le ha impuesto la multa máxima que prevé el reglamento interno, de 600 euros, por romper la disciplina de voto en la Ley Trans cuando se abstuvo en la votación el pasado 22 de diciembre de 2022, según han informado fuentes del grupo parlamentario a Europa Press.

Precisamente, a la salida de la votación de la Ley Trans en el Congreso, Carmen Calvo afirmó que "siempre" asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la ley.

Así, reconoció que se trataba de una día difícil y que se había decidido por la "opción más compleja". "Es lo que hay que hacer en los días complejos", aseguró. Explicó el sentido de su voto afirmando que está "de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley" y que tampoco coincide "con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos".

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que esta semana prevé aprobarse definitivamente en el Senado, salió adelante después de una tramitación de casi tres meses en la Cámara Baja que ha estado acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

Una parte del socialismo, liderada por Calvo, se mostró crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres, aunque se aprobó en el Congreso con el respaldo de 188 votos y la abstención de Calvo.

Carmen Calvo es una diputada de especial relevancia en el Grupo Socialista pues fue vicepresidenta del Gobierno y presidenta del partido, y actualmente preside la Comisión de Igualdad del Congreso.