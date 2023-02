Tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, el Tribunal Supremo estaba obligado a revisar la sentencia con la que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. Su objetivo era determinar si la modificación legislativa afecta a la pena de inhabilitación que se impuso a los condenados y que, a diferencia de la de prisión, no fue indultada. Su conclusión es que los que fueron condenados por sedición deben serlo ahora por desobediencia, pero lo que no cambia es que ese delito se entienda cometido en concurso real con otro de malversación de caudales públicos.

Ese es el caso de los condenados a mayores penas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que no ven rebajada la pena impuesta por malversación, porque un fin ilegal como el referéndum del 1-O nunca puede enmarcarse en la nueva fórmula que castiga el destinar un dinero público a otro fin también público. De esa forma la inhabilitación que les queda por cumplir no quedará extinguida, según la liquidación de condena ya practicada en las respectivas ejecutorias, hasta el 17 de julio de 2031 en el caso de Junqueras y el 10 de octubre de ese año de Bassa; hasta el 5 de julio de 2030 no lo será para Turull y Romeva.

En cambio, a los que eran líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, sí se les condena ahora como autores de un delito de desórdenes públicos, aunque se declara extinguida la pena de inhabilitación que aún cumplían. La expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los 'exconsellers' Josep Rull y Joaqumn Forn son los principales beneficiados por la reforma, ya que ahora son condenados como autores de desobediencia, y, como la pena prevista para este delito no supera los dos años de inhabilitación, ya la han cumplido con creces.

La Sala de lo Penal comparte así el criterio que el instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, aplicó a los huidos con el expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont a la cabeza, lo que permite augurar que confirmará su resolución, pese a los recursos interpuestos por la fiscalía y la Abogacía del Estado, que pretendían que la sedición fuera sustituida por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Procesos impunes

El Supremo advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. El auto, firmado por los magistrados que dictaron la sentencia del 'procés', afirma que la reforma "ha hecho una redefinición de los delitos contra el orden público", pero la sedición "era algo más", al castigar también a "quien promueve por la fuerza o fuera de las vías legales el incumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales" sin limitarse "a perturbar el orden público".

"La autoridad que desoye contumazmente los requerimientos del Constitucional, que desatiende las prohibiciones impuestas por el Tribunal Superior de Justicia, que lleva a cabo un proceso legislativo de ruptura -por más que éste carezca de toda viabilidad jurídica- no está simplemente alterando el orden público", explica la resolución. "Quien para hacer realidad un referéndum no avalado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europea y prohibido por los Tribunales de justicia moviliza a miles de personas, en la ilusionada creencia de que van a ejercer el imaginario 'derecho a decidir', está menoscabando, sin duda, las bases constitucionales que definen la convivencia", sostiene el Supremo.

"Es indudable que la colectiva desobediencia a los requerimientos del Constitucional o a las órdenes de los agentes que intentaban cumplir un mandato emanado de la autoridad judicial fueron algo más que un atentado contra la paz pública, sobre todo, porque esa voluntad era el motor que empujaba el frustrado deseo de lograr la vigencia de unas leyes de transitoriedad que preparaban el camino hacia la independencia", pero no puede enmarcarse en el nuevo delito de desórdenes agravados, por lo que la reforma ha "generado un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad".

A partir de ahora solo se podrán castigar si hay violencia, mientras que antes, pese a lo que digan la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación que ejerce Vox, no se exigía violencia, porque "también era punible cuando simplemente se ejecutaba fuera de las vías legales". Con la reforma, entre el delito de rebelión y el de desórdenes públicos "existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes".

Tras insistir en que con la sedición no se penalizaba el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, el Supremo aborda la situación de Sànchez y Cuixart, cuya conducta sí ve enmarcable en el nuevo delito de desórdenes públicos por lo ocurrido en la Conselleria de Economía durante los registros, en los que los detenidos no pudieron estar presentes, se destrozaron vehículos del Instituto Armado, y la secretaria judicial tuvo que salir por el edificio contiguo.

Último Código del Franquismo

En cuanto a la malversación, la sentencia recuerda que la reforma ha introducido un precepto que "es una copia literal del predemocrático artículo 397 del Código Penal", que aquel castigaba con multa e inhabilitación y este con prisión de 1 a 4 años el uso de dinero público a otros fines públicos. Concluye que entender que ese artículo es aplicable al 1-O "sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente- pueda ser castigado con multa".

"Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para a una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían, desarrollada después de reiterados requerimientos del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia para evitarla y, en fin, orientada a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad, nunca podrá considerarse 'una aplicación pública diferente' de aquella a que estaban presupuestariamente adscritos esos fondos. Y, lo que es más evidente, nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro", sentencia.