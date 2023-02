Los dimes y diretes en torno a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' se le están haciendo largos al PSOE. El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, ha aseverado este martes que no le van a "dar más vueltas" a este asunto, que su proposición de ley ya está presentada y que ahora toca que el resto de partidos se pronuncien. "Lo demás es enredar, pero no ayudar a resolver nada", ha sentenciado. No obstante, ha quedado claro que la gran mayoría de socios habituales del Gobierno no quieren respaldar ninguna propuesta que no sea fruto del consenso entre PSOE y Unidas Podemos.

"Ni pactamos con el PP, ni pactamos con Vox, ni volvemos a 'La Manada', ni quitamos el consentimiento. Todo esto son argumentos que algunos utilizan para desviar la atención", ha criticado López haciendo referencia a todas las reflexiones que, habitualmente, utilizan sus socios morados para denunciar la intención del PSOE de modificar la ley en un sentido que ellos no desean. "¿Quieren o no quieren arreglar la ley?", ha cuestionado el dirigente socialista sobre la voluntad de los dirigentes de Podemos. En un tono bastante duro y tras casi un mes de tiras y aflojas, López se ha mostrado molesto por el "lenguaje testosterónico" de los morados y les ha emplazado a hacer una propuesta para reformar la norma y a hacerla pública. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que les han hecho llegar hasta siete planteamiento diferentes. Aun así, el portavoz socialista ha pedido que se publiquen para que todo el mundo pueda analizarlas. "Las conocemos pero creemos que no arreglan el asunto", ha aseverado.