“Si esto lo hubieran contado antes del 19 de junio a lo mejor no eran ustedes 58”. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, cerró así su intervención en el Parlamento andaluz frente a la consejera de Salud, Catalina García, refiriéndose a los resultados electorales del PP en las últimas elecciones autonómicas. El proyecto de orden que renueva las tarifas para conciertos con la sanidad privada en Andalucía ha abierto el primer frente serio de desgaste al Gobierno de Juan Manuel Moreno. El borrador de la orden está fechado el 7 de julio y por primera vez se hace público, para recibir alegaciones, el 19 de agosto. Justo dos meses después de las elecciones andaluzas. No se notificó a los sindicatos y no es hasta hace diez días cuando la oposición pone el foco en lo que dice la norma.

El debate de casi dos horas en el pleno del Parlamento andaluz acorraló al Gobierno con toda la oposición en contra de esa orden. Incluido Vox, que hizo una defensa cuando menos extraña de la sanidad pública en Andalucía pero se sumó a la iniciativa. La consejera interpelada se amparó en dos frases: “No es no” y “N-a-d-a”, deletreando cada letra, “no vamos a privatizar nada”, sumando datos y cifras para defender que el Gobierno del PP en Andalucía ha mejorado todos los parámetros. La titular de Salud defendió que el PSOE ya usó los conciertos sanitarios sin que nadie los acusara de querer privatizar nada. La portavoz del PP, Beatriz Jurado, aseguró que toda esta “bronca y ruido” solo se genera “para tapar el ruido” del Gobierno de la nación, “porque de lo que se habla en las casas es de que han dejado 500 violadores en la calle”, aludiendo a las rebajas de condena por la ley del sí es sí. La consejera de Salud también se sumó a ese argumento. El proyecto de orden introduce dos novedades respecto a la anterior orden, de 1998, aprobada por el PSOE. Por primera vez se abre la puerta a concertar servicios con la privada para el médico de familia: “Consulta médico de atención primaria, 65 euros. Primera consulta, 150 euros. Consultas sucesivas, 90 euros. Consulta de alta resolución, 210 euros”, recoge la norma. El “proyecto de orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios” fija un listado de precios para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias por día en hospitales, en UCI, en centros de salud mental, radioterapia y, por primera vez, consultas. Además, se permite a los médicos de la privada que presten sus servicios, previo pago, usando las instalaciones públicas y la empresa privada tendrá acceso a los datos de los pacientes en Servicio Andaluz de Salud. La gran pregunta quedó sin respuesta: “¿Si no van a privatizar la atención primaria para qué ponen precios?”. "Entregan la llave a la privada" Desde el PSOE, María Ángeles Prieto, señaló que la orden es “una estocada mortal al sistema sanitario público de Andalucía”, “la dinamitan desde dentro”. “Es una irresponsabilidad. Entregan la llave del sistema público a sus competidores de la privada”, dijo la portavoz socialista. “Hemos pasado del puesto número quince al seis en privatización. Esto no es una orden para concertar es una orden para privatizar”, señaló, "su modelo es el de Isabel Díaz Ayuso". Desde Por Andalucía, Inmaculada Nieto, consideró que “el papel no deja mucho margen a la imaginación”. “Si han puesto precio a la atención primaria es porque piensan privatizarla. No hay interpretación retorcida ni hemos mentido. Hemos contado lo que pretenden hacer”, aseguró, señalando que ante un “récord histórico de derivaciones” hay preguntas. “Han dicho que esto es para catástrofes naturales, que esto es para el meteorito o por si Godzilla aparece en el Guadalquivir. Por favor, a pie de calle esto no se entiende”, avisó la portavoz de Por Andalucía tirando de ironía. Desde Adelante Andalucía, Maribel Mora, consideró que al Gobierno andaluz le “han pillado con las manos en la masa”. Tiró de cifras para recordar que la Junta de Andalucía ha pasado de derivar a la privada 562.575 pacientes en 2017 a “un 25% más, casi un millón de derivaciones previsto en 2023”. La partida del Servicio Andaluz de Salud denominada “Asistencia sanitaria con medios ajenos” aumentó 94,2 millones de euros (20,32%), pasando de 463,7 millones en 2022 a 558 en 2023.