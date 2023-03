El juzgado de instrucción 4 de Badalona ha enviado a juicio al exalcalde y candidato del PP en las municipales de esta localidad, Xavier García Albiol, por haber tolerado la instalación de forma ilegal de unas antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana. La fiscalía reclama para él dos años y 10 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 9.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental.

Alberto Núñez Feijóo deberá ahora mover ficha. Albiol deberá ser suspendido de militancia si Génova cumple a rajatabla con los estatutos del partido, al tratarse de un delito vinculado a la corrupción. La corrupción como tal no parece en el Código Penal, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió una nota en la que desgrana qué delitos está. La normativa del PP deja claro que "la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", entre otros casos, "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción". Ahora bien, no será expulsado hasta que se declare su culpabilidad con una sentencia firme.

El auto del juzgado subraya que existen indicios suficientes que señalan que el exalcalde y ahora candidato popular permitió que las antenas estuvieran en funcionamiento pese a su instalación irregular, entre los años 2012 y 2018. Estos aparatos comenzaron a operar "sin contar con el título administrativo habilitante de ningún tipo para la instalación de la antena ni para el desarrollo de la actividad ni tampoco para la ocupación y explotación del dominio público", sostiene la resolución.

Sin licencia

Las antenas que estuvieron en funcionamiento desde 2012 hasta 2018, cuando las empresas de telefonía las retiraron voluntariamente, sin contar con los preceptivos permisos el tiempo que estuvieron funcionando, en un espacio en que, por su naturaleza, "no resultaba posible" la instalación, según el auto. En cuanto a Albiol, el juez argumenta que aunque el exalcalde era conocedor de la instalación irregular de estas antenas ante las quejas de un sindicato de la Guardia Urbana, con el que incluso mantuvo reuniones, no realizó gestión alguna de información y retirada de estos dispositivos pese a las reiteradas peticiones.

El juzgado destaca que Albiol, además de ser alcalde en el momento de los hechos, ostentaba la competencia para el otorgamiento de licencias de obras, ambientales, la incoación y resolución de expedientes de disciplina urbanística y resoluciones de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa ambiental. "No constan que el referido alcalde en relación a los hechos investigados ejerciera formalmente cualquiera de las competencias antes señaladas, esto es, ex ante, con la concesión de licencia alguna o ex post, con la incoación de expediente alguno de disciplina urbanística o medioambiental", recoge el auto.

Además de Albiol, el juzgado de instrucción ha decretado apertura de juicio oral para otras cinco personas, entre los que destacan el exconcejal de seguridad ciudadana durante el primer mandato de Albiol y candidato del PP a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Miguel Jurado; y el primer teniente de alcaldía durante el mandato de Dolors Sabater, Oriol Lladó (ERC), entre otros.