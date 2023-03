Yolanda Díaz responde a las presiones de Podemos y les pide unirse a su candidatura. La dirigente ha asegurado este miércoles que "no hay justificación para no caminar juntas", después de que el partido morado condicionara su apoyo a la candidatura de Sumar, que se presenta el próximo domingo 2 de abril, a la firma de un acuerdo de coalición. Una postura que, según Díaz, "su secretaria general, Ione Belarra, tendrá que explicar".

En una entrevista este miércoles en RNE, la vicepresidenta segunda del Gobierno se ha pronunciado sobre las fuertes tensiones con Podemos, y ha hecho referencia a sus palabras del pasado domingo en Sevilla, donde parafraseó a Pablo Iglesias asegurando que "cuando coincidimos en el 90% del programa, tenemos que estar a la altura"; una idea que el ex líder morado pronunció en 2019 y que ha respaldado ahora Díaz.

"Yo estaba en el acto en el que se pronunciaron esas palabras y creo firmemente en ellas, es mi cultura política"; ha asegurado, al ser preguntada por este asunto. En este punto, ha asegurado que "si lo que nos une es el proyecto de país no hay nada que justifique no caminar juntas".

¿Estará Podemos en el acto de Sumar?

Sobre la posible ausencia de Podemos en el acto de Sumar el próximo domingo, al que sí han confirmado su asistencia formaciones como Más Madrid o Compromís, que compiten electoralmente con los morados en la capital y Comunidad Valenciana, Yolanda Díaz ha asegurado que "me gustaría que esté Podemos". "Pero -ha proseguido- su secretaria general Ione Belarra tendrá que explicar los motivos" de la decisión que finalmente adopte.

En este punto, y ante las afirmaciones de Podemos de que no existen negociaciones en estos momentos, Díaz ha asegurado que "no voy a desvelar las negociaciones con Unidas Podemos", y ha hecho referencia a una de sus principales exigencias, la celebración de primarias. "La designación que se me ha hecho fue a dedo y los liderazgos creo que los decide la ciudadanía. Las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía".