Al final, Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo que muchos esperaban en el partido. Cobrarse su venganza por los apoyos que no recibió en la guerra civil interna del PP de hace un año. Pero el castigo a los que no la defendieron, se pusieron de perfil o enfrente, no ha sido el destierro total. Eso solo ha sucedido con el que fue director de gabinete de Pablo Casado, el hasta ahora diputado en la Asamblea de Madrid Diego Sanjuanbenito, para quien no ha encontrado hueco en ningún recodo del partido en Madrid.

De los tres consejeros de su gobierno que entraron en sus listas primero y en el Gobierno después por petición o sugerencia de Pablo Casado, a dos les ha buscado un espacio: ella no los quiere, pero obliga a José Luis Martinez Almeida a incluirlos en su lista para el Ayuntamiento de Madrid. Son David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, y Carlos Izquierdo, de Administración Local y Digitalización. Pero este ultimo tendrá un puesto de salida relevante, situándose el séptimo de la lista, mientras Pérez no aparece entre los diez primeros (va en el 12). Primeros puestos en el Ayuntamiento Quien también irá en la lista de Almeida es la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que con toda probabilidad ocupará el cargo que hasta ahora ha tenido Andrea Levy como responsable del ramo si el PP vuelve a gobernar, aunque la catalana repetirá y concurrirá en el equipo de Almeida a las elecciones municipales en el puesto 12 de la lista. De la Cruz será la tercera en esa lista, desplazando hasta el cuarto lugar a quien es persona de confianza de Almeida y su portavoz de campaña, Borja Carabante. Tras él, el alcalde sí ha incorporado entre los diez primeros puestos a otros concejales que durante este mandato han sido relevantes en el gobierno municipal, como Engracia Hidalgo (5), negociadora de los presupuestos del Ayuntamiento, Paloma García Tejero (7), Borja Fanjul (9) y Almudena Maillo (10). Quienes tampoco aparecen en los veinte primeros puestos de Almeida son los hasta ahora concejales de Ciudadanos, Pepe Aniorte y Ángel Niño, que abandonaron a Begoña Villacís y se dieron de baja en el partido con miras a un futuro en el PP. Teniendo en cuenta que las encuestas publicadas apuntan que el PP obtendría un resultado cercano a la mayoría absoluta, situado en 29 concejales, los dos ex ediles de Ciudadanos tendrían opción aún de obtener un asiento en el pleno, pero su importancia dentro de la lista queda patente al relegarlos a los últimos puestos de salida. De esta manera, Ayuso muestra cómo toma el control del partido en el Ayuntamiento. Esta misma mañana, la presidenta del PP de Madrid reconocía en una entrevista en Antena 3 que las listas están elaboradas con "contrapesos internos": "Porque no quiero que nadie se relaje, quiero que me rodee un equipo inconformista". "No hay nada al azar", ha dicho más tarde desde Ciempozuelos antes de un acto de partido. “Es un poder absoluto” el que se percibe con la elaboración de las listas, asegura una fuente de la formación, que comparte con otra distinta que Ayuso ha preferido "agradecer" los años de servicio al partido de los consejeros casadistas y que los afectados por el cambio estén tranquilos y "calladitos". En el Ayuntamiento intentan trasladar tranquilidad y control, apuntando que el proceso se ha culminado con “sintonía”, palabra que también ha utilizado Ayuso al referirse al conjunto de las listas. “No ha habido drama, ni puñaladas, ni ha sido el apocalipsis”, ha dicho el alcalde en unas declaraciones a los medios en las que ha enfatizado que, como él predijo desde el principio, todos sus concejales salvo una se mantienen. Quien no lo hace, Blanca Pinedo, hasta ahora presidenta del distrito de Tetuán, se va a petición propia, ha recalcado. Según el comunicado facilitado por la dirección regional del partido, la lista se ha "confeccionado de tal manera que los presidentes de distrito puedan ser, a posteriori, los concejales responsables del mismo en el Consistorio". Ausencias Respecto a la lista completa de la Asamblea de Madrid, el PP apunta que es la "primera vez" en la que el partido "lleva un cambio de esta magnitud, en la que en torno al 50% de los integrantes de las listas es nuevo, en sintonía con lo que ha ocurrido en los municipios". A quien fue su consejero de Presidencia y durante un tiempo número dos en el Gobierno de la Comunidad, Enrique López, que tampoco dio la cara por ella en la crisis interna del PP, Ayuso le permitió hace ya varias semanas una salida a tiempo para no mezclarse ahora con la batalla de las listas. No irá en las listas y todo apunta a que su baja como militante en el partido obedece a su interés por retomar su carrera judicial. Otra de las casadistas que Ayuso no ha querido que le acompañen en las listas de la Asamblea es Ana Camíns, a quien hace ya varios días la dirección del partido le comunicó que el futuro que le tenia reservado está en Majadahonda como número tres de la candidatura. La quinta consejera (detrás de López, De la Riva, Pérez e Izquierdo) que se cae de la lista es Concepción Dancausa, que lleva toda una vida dedicada al partido. Lista de la Asamblea "Los 20 primeros puestos de la lista con la que me presento a la Asamblea de Madrid son el reflejo del conjunto de la lista, prácticamente igual hasta el final. Está compuesta por miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de consejeros, directores generales, y también de los mejores parlamentarios y gente del Partido Popular de Madrid", ha señalado la dirigente de la formación. Desde Ciempozuelos, también ha hecho alusión a otros partidos: "Están integrados todos, también integración de otros partidos, especialmente, hablo de Ciudadanos, y muchísimas personas nuevas que dan un paso adelante por primera vez". Los consejeros que sí repiten (Enrique Ossorio, Javier Fernández Lasquetty, Paloma Martín y Enrique Ruiz Escudero) tienen un puesto reservado entre los diez primeros en ese orden, justo detrás del secretario general del partido, Alfonso Serrano (2) y de la actual presidenta de la Asamblea, María Eugenica Carballedo (4). Con ellos, Ayuso ha premiado a la cúpula de su partido en Madrid, con el portavoz en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, y los vicesecretarios Ana Millán y Jorge Rodrigo entre los diez primeros. Quien sí se incorpora esta vez a las listas autonómicas es la ex diputada nacional de Ciudadanos Patricia Reyes, que desde la legislatura pasada ocupa el cargo de directora general de Igualdad en la Comunidad de Madrid y es, junto a Marta Rivera de la Cruz, uno de los fichajes provenientes del partido naranja que parecen tener garantizado su futuro inmediato en la política. En cualquier caso, en el entorno de Ayuso ya apuntaron hace semanas, cuando apenas había empezado la pelea por la elaboración de las listas, que la presidente tiene en mente que los consejeros de su futuro Gobierno no necesariamente ocupen un escaño en la cámara territorial, de modo que ir en las listas no es garantía de nada para futuros cargos.