Podemos abona la tesis del electoralismo lanzada por el PP en los anuncios de Pedro Sánchez en materia de vivienda. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha definido como "preelectoral" el anuncio de la promoción de 43.000 viviendas para alquiler social lanzado desde el Congreso de los Diputados este miércoles por el presidente de Gobierno. Una medida de la que Podemos no tenía conocimiento alguno, como ya ocurrió con la promesa de destinar 50.000 viviendas de la SAREB al parque público de vivienda, de la que tampoco había sido previamente informado.

El socio minoritario de coalición se ha unido al PP en las críticas a estos anuncios, que llegan a ocho meses de las elecciones generales y a menos de un mes de que comience la campaña del 28 de mayo. Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha llevado personalmente las negociaciones de la ley de vivienda desde su llegada al Gobierno., pero tras años de dura negociación, esta norma verá la luz finalmente a las puertas de las autonómicas y municipales.

La vivienda es una bandera que el PSOE busca arrebatar ahora a los morados, que se revuelven para reivindicar su papel en esta materia: "Todo el mundo es consciente que para que se cumplan estos anuncios preelectorales del Partido Socialista, Podemos tiene que seguir gobernando con más fuerza", ha defendido Belarra en declaraciones a los periodistas del Congreso. La dirigente ha tratado de atribuir a Podemos la responsabilidad de las medidas, y ha destacado que "esto tiene que ver con todas las exigencias, propuestas y medidas que hemos desplegado en esta legislatura”, ha continuado.

Todo el mundo ha visto qué ha pasado en esta legislatura. Podemos ha tenido que emplear toda su influencia política estos tres años para que hoy tengamos la primera ley de vivienda.



Los anuncios pre-electorales del PSOE sólo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza. — Ione Belarra (@ionebelarra) 19 de abril de 2023

"Los anuncios preelectorales del PSOE solo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza", ha señalado también en su cuenta de Twitter, apenas unos minutos después de que Sánchez anunciase en el Congreso que se financiarán 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles a través de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos.

Fuentes moradas muestran su malestar por el giro discursivo de Pedro Sánchez, después de años "dando largas" y posponiendo la tramitación de la ley de vivienda por la que presionaba Unidas Podemos, y que anuncie finalmente medidas en esta materia sin advertir a su principal impulsor.

Críticas de la operación

Las críticas de los morados se unen a la de la mayor parte de la oposición, empezando por la portavoz popular Cuca Gamarra, que en su intervención ha enfriado las propuestas, poniendo en duda que vayan a llevarse a cabo. “Se sacó de la manga esas 50.000 viviendas y no han durado ni 48 horas. Su propia ministra le desautorizó diciendo que 14.000 ya tenían familias dentro, claro, muchas con okupas. Otras 14.000 están supuestamente en construcción. Y el resto, son solares. Un bluf en definitiva”, atacó Gamarra desde la tribuna.

“Hoy anuncia 43.000 más que tampoco son nuevas porque Raquel Sánchez las anunció hace meses. Un plato recalentado que tampoco verán los españoles. Cinco años después hay cero viviendas nuevas”, sentenció la número dos del PP.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, que ha criticado que el plan de vivienda de Sánchez "cabe en una pancarta". . "Es un problema que no ha generado usted, pero usted no ha hecho nada, y si lo ha hecho, ¿por qué no se ha puesto a construir hace cinco años?".