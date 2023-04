El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado en Murcia "a impulsar y aprobar un pacto nacional del agua que garantice la planificación hidrológica y la inversión, que solucione los problemas y cumpla los objetivos medioambientales, sociales y económicos fomentando el consenso y acabando con el enfrentamiento" por este recurso.

En un mitin con los candidatos a las 45 alcaldías de esa región, el anuncio ha sido recibido con una salva de aplausos por los cargos públicos del partido, militantes y simpatizantes reunidos en el pabellón deportivo Príncipe de Asturias.

"Nos preocupa el agua desde hace años y en la agenda del PP ocupa un eje central", ha comentado antes de referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a quien le preocupa el clima ahora, pero el clima electoral".

"Somos y seremos siempre un partido de Estado en el Gobierno y en la oposición, que intenta solucionar problemas que no ha creado poniendo los intereses de la gente por encima de todo, de errores, insultos e irresponsabilidades de otros, como hemos hecho con la ley del solo sí es sí sin que nos importara negociar con el PSOE nuestra propuesta de reforma", ha señalado sobre el otro principal eje de su discurso.

"No sé nos va a venir bien o mal, no tengo ninguna encuesta, pero me da igual, porque les viene bien a los menores y a las mujeres, a su dignidad y a la de España. No me da ninguna vergüenza, sino que estoy orgulloso de haber apoyado a nuestra gente con honestidad frente a las voces que nos decían que no apoyáramos al Gobierno", ha añadido al respecto.

Según sus palabras, la coalición del Ejecutivo, "que se ha vuelto a romper" en un marco con la mayor deuda pública de nuestra historia, trata los problemas enfrentando a territorios, partidos, personas y administraciones públicas buscando culpables entre jueces, agricultores o autónomos, sin cooperar con las autonomías, resistiendo, no gobernando, pero los problemas se arreglan con propuestas, acuerdos, trabajo y decisiones, sin delegar el Gobierno, sino ejerciéndolo, desgastándose uno para que no lo haga el país.

Tras "años de deterioro" político, se vota por la España que va a ser: resignada o que cambie lo que funciona mal, en la que deciden las minorías o las mayorías, de interés partidista o personalista o por unos ciudadanos protegidos y defendidos, ha considerado.

"Se cuentan por decenas las decisiones tomadas a espaldas de las urnas y el 28 de mayo es oportunidad, pero el Gobierno lo ve como una amenaza, por lo que busca que olvidemos incumplimientos y engaños, el sometimiento a partidos minoritarios e intereses personales de un puñado de políticos, indultos, sedición y malversación, chapuzas de ensayo y error en leyes, pero no lo vamos a olvidar", ha advertido.

Miras ha referido la habitual letanía de déficits en infraestructuras, financiación y agua que atribuye al Gobierno central y hablado de que este necesita a Feijóo para poner "sensatez, rigor, cordura y sentido de Estado" en estos asuntos, "sin enfrentar, sino uniendo desde el centro y la moderación".

Ha considerado que ningún líder político nacional ha venido 6 veces en toda la historia a Murcia, como ha hecho Feijóo, "lo que quiere decir que es el que más se ha preocupado por esta región, sus problemas y demandas, que es garantía de que la región contará y será importante para el Gobierno de España" si él lo preside.

Ha definido al PP como el partido de las personas, las que están en la calle, los barrios, el partido más municipalista, que se ocupa de lo importante, del día a día de las personas, lo que le da su sentido a la formación cuyos 45 candidatos a las alcaldías se van a ocupar de que le vaya mejor a la gente si las logran, dando la cara por su municipio escuchando y al lado de todos sin enfrentar a los vecinos, sino logrando avances, sumando esfuerzos.

Ha recopilado entre sus logros de 4 años de legislatura 4.000 sanitarios, 35.000 empleos y 9.000 empresas más, el 95% de los alumnos que estudian en el centro que quieren sus padres y 1.400 millones de ahorro fiscal.

Un enardecido candidato a la alcaldía de Murcia perdida a mitad de legislatura por una moción de censura de sus socios de Cs y el PSOE con el apoyo de Podemos, José Ballesta, ha hablado de un Gobierno español "de ignorantes y arrogantes: alianza letal", mientras que Feijóo es "la audacia de la esperanza" y el PP "la plaza mayor de la España razonable".