Felipe VI ha querido obviar hasta ahora la segunda visita de su padre, Juan Carlos I, a España. El jefe del Estado solo hizo saber a través de sus portavoces que se había enterado por la prensa de que su progenitor preparaba un viaje a Londres y Sanxenxo (Pontevedra), un comentario revelador de la mala relación entre los dos. En estos días que el emérito ha intentado mantener un perfil bajo y discreto en Galicia y Vitoria (Euskadi), la Zarzuela ha seguido guardando silencio. A falta de comunicados, el Rey, según les gusta decir a sus asesores, se manifiesta con sus gestos y sus discursos. Y en la alocución de este lunes, Felipe VI dejó un mensaje: la honradez es "un propósito magnífico, admirable".

La discreción del exjefe de Estado en torno a sus planes y actividades se mantiene una semana después de salir de Abu Dabi

El Rey tomó la palabra en la entrega del Premio Cervantes 2022 a Rafael Cadenas y, citando el libro 'Gestiones' (1993) del poeta venezolano, destacó que su obra es de alguien "que no quiere 'estilo, sino honradez', una valiosísima ambición". Es una "aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar", añadió citando la definición que da el Diccionario de la Real Academia Española. "Es un propósito magnífico, admirable", concluyó, un mensaje mordaz después de que la justicia haya investigado la fortuna oculta de su padre y este haya tenido que pagar casi cinco millones de euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.

El rey emérito ha estado cinco días en Sanxenxo (Pontevedra) y este domingo voló con su avión privado hasta Vitoria, para someterse a una revisión médica. El secretismo en torno a la agenda de Juan Carlos I se mantiene una semana después de que dejara Abu Dabi para ir a Londres, donde salió a cenar con unos amigos (el lunes) y fue a ver el Real Madrid-Chelsea (el martes). Esa falta de información hace desconocer cuándo volverá el exjefe de Estado a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde agosto de 2020.

Críticas a Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, en Alcalá de Henares, algo que fue criticado por el PP y a lo que Zarzuela no dio importancia. "Su ausencia no justificada", dijo el portavoz de los populares, Borja Sémper, muestra "desprecio" por el premio y el español. "Tenía que decirlo, porque me parece muy relevante aunque no solemos de hablar de estas cosas en estas ruedas de prensa", declaró ante los medios de comunicación tras la reunión del comité de dirección. Fuentes de la Moncloa achacaron la "polémica" al "nerviosismo" del PP ante la inminente campaña por las municipales y autonómicas del 28 de mayo. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, dijo que estos días Sánchez ha tenido una "intensísima agenda" y que solo había acudido en un ocasión a esa gala.

Sánchez fue el año pasado, recién aterrizado de un viaje a Ucrania. En las otras ocasiones le representó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y este año lo ha hecho el ministro de Cultura, Miquel Iceta. También faltó a esas ceremonias, en 2015 y 2017, el expresidente Mariano Rajoy (PP), que también dejó en su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, esa tarea.