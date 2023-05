Lo que ocurra el 28 de mayo determinará el papel de la izquierda en las generales. El resultado permitirá a los distintos actores a la izquierda del PSOE hacerse valer con más o menos peso en el proyecto de Yolanda Díaz. Lo saben bien en El Acuerdo del Turia, una alianza de partidos como Compromís, Más País o Drago, de Alberto Rodríguez, que aprovechan la campaña electoral para unir fuerzas y optimizar sus resultados. ¿Cómo? Con una suerte de baile de candidatos, por el que caras visibles de unos y otros hacen campaña fuera de su territorio para acompañar a las formaciones aliadas.

Esta misma semana el dirigente canario y ex número tres de Podemos, Alberto Rodríguez, se ha desplazado a Palma de Mallorca para hacer campaña por distintos dirigentes de Més per Mallorca, otra de las fuerzas integrantes. Entre los asuntos a abordar, cuestiones que afectan de manera especial a las islas como el excesivo peso del sector turístico o los problemas de vivienda. Un encuentro donde Rodríguez intervino junto a distintos candidatos del partido mallorquín y que, avanzan desde esta alianza, no será la única colaboración.

Baleares se presenta como un escenario clave para la izquierda, donde cualquier escaño puede ser decisivo a la hora de revalidar un Gobierno progresista ahora integrado por PSOE, PSOE y Més. Es por ello que distintas figuras del Turia se volcarán en campaña en las islas, donde está previsto que también acuda el candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, y donde también prevé acudir Iñigo Errejón.

El líder de Más País centrará la mayor parte de su campaña en Madrid, donde Más Madrid es líder de la oposición, y en Valencia, donde se volcará con al menos dos actos junto al candidato a la Generalitat Valenciana, otro de los principales campos de batalla para la izquierda. Más País se ha presentado con distintos aliados a lo largo del territorio, pero al ser el único partido estatal del Acuerdo del Turia, ha renunciado a presentarse en aquellas regiones donde ya tienen presencia otras formaciones integrantes. De esta manera, no estará en las papeletas de Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla.

Sumar tras el 28M

La Alianza del Turia tiene su primera parada en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, pero sus aspiraciones se extienden a las generales. Los resultados que obtengan en los distintos territorios y el papel institucional que logren determinarán en buena medida su peso en la construcción de Sumar y en la candidatura que lidera Yolanda Díaz.

Las formaciones que integran el Acuerdo (Más País, Verdes Equo, Compromís, Chunta Aragonesista, Compromís, Més per Mallorca, Coalición por Melilla (CpM) y Movimiento por la Democracia y Ciudadanía (MDyC) de Ceuta) tienen un peso relativo en el panorama nacional si se tienen en cuenta en solitario. Pero la red de alianzas les permite una posición de mayor fortaleza de cara al proceso de negociación con Sumar que empezará en verano y que determinará cómo se presenta la izquierda en las elecciones de diciembre, donde cada vez parece más difícil el entendimiento entre Podemos y Yolanda Díaz.

Y en este escenario de alejamiento entre las dos facciones, el Acuerdo del Turia busca emerger como un nuevo revulsivo en la política nacional. El partido fundado por Pablo Iglesias nació hace nueve años con la bandera plurinacional, reivindicando la soberanía de los territorios para decidir. Unas intenciones que han chocado con la fuerte deriva centralista de Podemos, del que se han ido desgajando distintos partidos -Adelante Andalucía, Más País o Drago-, y que ahora esta nueva plataforma busca recuperar.

Esta alianza de fuerzas territoriales quieren hacerse con esa bandera y emplearla, junto al ecologismo, como dos grandes activos para emerger también en el ámbito nacional. Una manera de ejercer como contrapeso a la recentralización de la izquierda que a priori podría conectar con las tesis de Yolanda Díaz para su proyecto.

Un año de acuerdo del Turia

La plataforma tuvo su germen en el acuerdo electoral de Más País, Verdes Equo, Chunta Aragonesista y Compromís en las generales de 2019. En octubre estas mismas fuerzas firmaron la llamada Declaración de Zaragoza, con el objetivo de seguir construyendo un espacio de cooperación desde la plurinacionalidad y el ecologismo, con la máxima puesta en que se respeten las decisiones tomadas en cada territorio.

En mayo de 2022 estas mismas fuerzas escenificaron en Valencia el lanzamiento del que vino a llamarse Acuerdo del Turia, al que se unió Més per Mallorca. La primera traducción política de esa alianza fue la presentación en julio de cinco propuestas en el Debate sobre el Estado de la Nación. Más tarde, el pasado octubre, se firmó la llamada Declaración de Mallorca, donde se incorporaron también Coalición por Melilla (CpM) y MDyC Ceuta, el partido de Fátima Hamed, que participó en el acto de Valencia, el primero en solitario de Yolanda Díaz.

En esta última declaración, los integrantes del Acuerdo del Turia ya se definían como un "bloque de cooperación, de coordinación y de refuerzo mutuo" y avanzaban que "este bloque estará presente, territorio a territorio, en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo de 2023", y se comprometían a brindarse "reconocimiento político", y a aportar desde los territorios a la política nacional.

El último en incorporarse a esta entente el pasado enero fue precisamente Proyecto Drago, la plataforma lanzada por Alberto Rodríguez. Con este motivo, el pasado marzo se desplazó a Canarias la plana mayor de esta red de alianzas, con Errejón y Baldoví a la cabeza, en lo que se consideró ya como un acto de precampaña.