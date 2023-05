La sexta edición de la International Conference on Optimization and Learning (OLA 2023) se llevará a cabo los días hasta el viernes en el Rectorado de la Universidad de Málaga.

Organizada por los investigadores del grupo NEO del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software 'José María Troya Linero de la UMA' (IT IS), la Conferencia reúne a expertos destacados a nivel internacional en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), y, en particular, en el de la optimización, el aprendizaje automático y sus aplicaciones.

El profesor de la Universidad de Lille e INRIA, El-Ghazali Talbi, y el profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA, Francisco Chicano, han inaugurado el congreso, que ha contado esta mañana también con la participación de Óscar Cordón, reputado y premiado investigador de la Universidad de Granada, que ha impartido una charla plenaria sobre la aplicación de la IA a la identificación de restos humanos y la antropología forense.

"La conferencia internacional supone una oportunidad para discutir avances recientes en investigación y desarrollar nuevas ideas y colaboraciones en torno a la Inteligencia Artificial", ha explicado Francisco Chicano.

Así, el simposio contará con más de 60 ponentes y asistentes, que discutirán estos días "sobre optimización multiobjetivo, incertidumbre, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, ejecución en paralelo de técnicas de inteligencia artificial, así como de aplicaciones de la IA al transporte y la logística o a las ciudades inteligentes", ha apuntado.

El congreso combina las sesiones de presentaciones orales con una sesión de posters que tendrá lugar en el Hall del Rectorado. Además de los asistentes presenciales, al ser un evento híbrido, cuenta también con participantes y ponentes online que podrán seguir y participar en las sesiones de forma remota.