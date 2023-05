"Esto es un no parar de periodistas estos días", reconoce la gerente de Casa Empleitas, uno de los pocos bares con los que cuenta Los Cerralbos, una localidad poco habituada a gestionar el interés de la prensa. Este pueblo de la provincia de Toledo de casi 400 habitantes ha atraído la atención por lo insólito de una de sus listas para las elecciones del 28 de mayo. Todas las integrantes de la del PSOE, las siete titulares y las tres suplentes, son mujeres. Y todas ellas han trabajado o trabajan en profesiones muy ligadas a lo social, desde las dos farmacéuticas a las dos profesoras de Infantil.

A una de ellas, Diana López, que ocupa el tercer lugar de la lista, se le nota que ahora mismo ejerce de política. Durante la actual legislatura ha formado parte del equipo de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, como diputada en las Cortes, presidenta de la Comisión de Sanidad y portavoz de Educación en el Parlamento regional. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, se la encuentra tomando un café junto a la séptima en la papeleta electoral, Celia Rodríguez Zapata, que tiene más complicado entrar en el pleno de un Ayuntamiento compuesto por tan sólo siete sillones.

López utiliza con toda la naturalidad términos arraigados a su profesión actual para destacar las fortalezas de la lista de la que forma parte. "Nosotras no somos paracaidistas, que decimos en los partidos. No hay nadie que sea de fuera del municipio. Somos diez mujeres, todas con casa aquí y todas venimos de continuo al pueblo", recalca esta vecina de Los Cerralbos, una localidad que se ubica a escasos 25 minutos de Talavera de la Reina y que gobierna desde el año 2019 el PP. Ellas son María Luisa Díaz Gómez, Lucía Gómez Palomo, Diana López Gómez, Marta Agüero Muñoz, María Jesús Zapata Díaz, Ángela Villegas Agüero, Celia Rodríguez Zapata, María Jesús de la Casa Tofiño, María Victoria Zapata Fernández y Pilar Sánchez Agüero.

"Hemos hecho la candidatura en pleno consenso con nuestros compañeros, que han sido los que nos han impulsado a que demos el paso", sostiene Diana López, que agrega que "ellos ya habían tenido competencias, ya habían sido concejales o alcalde, que uno de ellos lo fue durante 28 años". Su candidatura es "feminista" y su política, "transversal", pero la lista responde, más allá del género, "a los perfiles de sus componentes y a las necesidades que tiene el municipio".

Su apuesta, "muy compacta y de equipo", está encabezada por María Luisa Díaz Gómez, se dedica al trabajo social y ha ejercido su profesión "en la zona", apunta López, por lo que, al tratarse de un pueblo tan pequeño, "conoce perfectamente las demandas y las necesidades que tiene la gente mayor, que abunda aquí". La 'número dos' comparte con ella profesión y ha trabajado también en la diputación de Toledo. La séptima, Celia Rodríguez Zapata, que era administrativa y ahora se dedica al cuidado de sus dos hijos, exclama que todas tienen "las mismas ganas e ilusión" de "hacer cosas" por un pueblo que "merece mucho más de lo que actualmente tenemos".

Yo aspiro, como feminista, a que llegue un momento en el que no hagan falta las listas cremallera" Diana López - tercera en la lista del PSOE de Los Cerralbos

"En un municipio pequeño como este, son fundamentales las infraestructuras, los caminos, porque es lo que permite la movilidad a las personas mayores", señala Diana López. La actual representante en las Cortes de Castilla-La Mancha aboga por contar con una localidad "accesible desde los edificios públicos a las propias calles". Pero también prestan atención a lo social, "para proporcionar ayudas a la dependencia, ayudas a domicilio y apoyo para la conciliación a todos los niveles".

Aseguran que la lista únicamente femenina no se ha confeccionado con "un afán de plataforma de la candidatura o de activismo feminista". "Yo aspiro, como feminista, a que llegue un momento en el que no nos llamen [desde la prensa] por ser todas mujeres, a que aquellas acciones positivas que tenemos que tener en cuenta, como las listas cremallera, no hagan falta", reflexiona la diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En su misma provincia, en Toledo, otras cuatro mujeres han repetido la estrategia. Mónica González Cruz, Beatriz Rodríguez Oliva, Beatriz González Blanco y Sandra Fernández Caja se han presentado como las integrantes independientes de la lista del PSOE en La Estrella, de 194 habitantes. En Agudo, una localidad de Ciudad Real de 1.615 personas, el PSOE ha presentado otra candidatura compuesta sólo por mujeres.

Nueve hombres se presentan por el PP

En La Iglesuela del Tiétar, 40 kilómetros al norte de Los Cerralbos y ya casi en la frontera entre Toledo y Ávila, nueve hombres, siete titulares y dos suplentes, componen la lista del Partido Popular para las elecciones municipales del 28 de mayo. En la última legislatura, sólo consiguieron un concejal, el mismo número que la Unión de Ciudadanos Independientes, y muy por detrás del partido en el Gobierno, el PSOE, que se hizo con cinco escaños.

José Luis Martín Illán, como cabeza de lista, Gregorio Buitrago Cañas, Gregorio Pajares Martín, Francisco Javier Sánchez Alonso, Guillermo Rey Rueda, Ernesto José Martín Girón, Sergio Gonzalo Roma, Luis Manuel Buitrago Sánchez y Eugenio González Martín tratarán de revertir ese resultado en los próximos comicios.

Desde el PP de Toledo, reflejan que "las listas en pueblos pequeños, según la ley, no tienen que guardar la paridad, porque en municipios muy pequeños es muy difícil hacerlas paritarias". "Eso supone que en algunos casos, aunque no sea lo habitual, se puedan dar listas de sólo mujeres o sólo hombres", añaden. De hecho, destacan el ejemplo de Cardiel de los Montes, un municipio a 20 kilómetros de Talavera de la Reina y con una población similar a la de Los Cerralbos, se presentan por la lista del PP seis mujeres y la cierra un hombre.

"La candidatura de los hombres no ha salido en ninguna parte, porque todo el mundo está acostumbrado a que, en los municipios pequeños, los que den el paso normalmente sean los hombres. Por eso, eso no llama la atención", critica Diana López. Ella defiende que, en pueblos tan pequeños como estos, en los que resulta "muy difícil sacar candidaturas", no se exijan las listas cremallera. "No se puede pedir a los pueblos lo mismo que se demanda en las ciudades", afirma.

En Los Cerralbos, se van haciendo a la idea de la posibilidad de que después de las elecciones municipales les gobierne una mujer, por primera vez en democracia y después de once legislaturas de cuatro regidores distintos. "Da igual tener un alcalde que una alcaldesa, ¿no?", sentencia uno de los vecinos del Los Cerralbos mientras apura su vaso en Casa Empleitas.