Decoración de Navidad: Diez ideas originales para decorar la puerta de casa

Las fiestas de Navidad siempre requieren una decoración especial. Durante este breve periodo de tiempo los hogares se tiñen de colores y luces, pero ¿Qué hacer con la primerísima impresión de la casa? ¿Cómo adornar la puerta? A continuación te damos algunas ideas.





1. Coronas de Navidad

2. Árbol de Navidad

3. Copos de nieve

4. Navidad temática

5. Dibujo navideño

6. Para los que odian la Navidad

7. Calcetines navideños

8. Calendario de adviento

9. Invitados especiales

10. Muñeco de nieve

Si buscas algo simple y tampoco quieres perder tiempo en pensar un adorno un poco más elaborado, lasson el clásico que nunca falla. Las hay de todas formas y colores y son muy fáciles de poner y quitar.Cierto es que hay ocasiones en las que elmolesta y ocupa demasiado espacio dentro de casa. Así que, ¿Por qué no ponerlo justo en la puerta? Darás un toque original a tuy tus invitados quedarán prendados con este detalle de bienvenida.Solemos asociar lacon la nieve, pero no siempre ni en todos los lugares es así. Puedescomo si se hubiera dado este fenómeno justo en la entrada de tu hogar.Para los que sean aficionados, o frikis, de alguna saga ya sea cinematográfica o literaria están de enhorabuena. Star Wars, Harry Potter, Marvel€ Ennadie te mirará raro si decoras la puerta de tu casa de alguna temática que no sea estrictamente tradicional y diferenciará de una manera original tu hogar.Forrar la puerta de tu casa con un divertidotambién puede resultar una manera fácil y entretenida de. Puedes hacerlo tu mismo con ayuda del resto de tu familia y no te requerirá más esfuerzo que dibujar en una cartulina o folio.La Navidad no siempre es para todos, hay para quienes las luces y losno son más que una molestia que esperan termine pronto. Ahora puedes aprovechar el estreno de la película 'El Grinch' para darle un toque irónico a la decoración de tu puerta.Siguiendo la tradición más Hollywoodiense muchas personas pueden colocar bajo el árbol los calcetines. Pero, ¿Por qué no decorar la puerta con ellos?Algunas personas son algo más impacientes que otras a la hora de esperar la. Esto puede convertirse en un divertido juego si colocas unen la puerta de tu casa y tachas cada día que pasa hasta que por fin llegue la esperada fecha.A cualquier niño le hace ilusión que loslleguen a su casa. Puedes combinar esta opción con la de cubrir la puerta con un divertido dibujo de estos personajes que tanto alegrar las navidades.Un muñeco de nieve siempre es algo de lo máspara animar las fiestas. Hazte con un muñeco de estas características o crea tú mismo uno con unas bolas de algodón para