Consejos para ahorrar en los juguetes de Navidad

Con la llegada de la Navidad el desembolso económico es considerable. En los hogares en los que hay niños, este gasto se multiplica con el presupuesto destinado a comprar los juguetes. La carta a los Reyes Magos o a Papá Noel suele ser interminable, pero los expertos coinciden en recortar el número de regalos destinados a los más pequeños. Son muchos los que apuntan a que cinco regalos debería ser el máximo que reciben los más pequeños de la casa.

Partiendo de esta premisa, que nos ayudará a ahorrar en la compra de juguetes en Navidad, existen otra serie de pautas a seguir que nos ayudarán a recortar los gastos.



Planificación



Es muy importante partir de una lista previa a la hora de dirigirse a comprar los juguetes en Navidad. Selecciona los productos que quieres comprar y no te desvíes de tu lista. Además, cuenta con un presupuesto previo en el que planificarás cuánto dinero te quieres gastar en juguetes esta Navidad. El presupuesto es la mejor manera de evitar la compra por impulso. Hay que adaptar las necesidades del consumidor al presupuesto del que se dispone y sujetarse a él en la medida de lo posible.



Escalona tus compras



Gracias a una planificación previa en la compra de los juguetes para Navidad, podrás escalonar tus compras. Con esta práctica, podrás comprar tus juguetes con antelación y beneficiarte de descuentos o promociones previas. El Black Friday o el Ciber Monday son cada vez más una fecha ineludible para hacerse con los mejores regalos de cara a la Navidad.



Compara precios



Comprando con antelación tendrás tiempo, además, de comparar los precios y los productos en diferentes establecimientos o plataformas. Las diferencias de precios entre los distintos establecimientos son notables. Los distintos estudios que elabora la OCU a lo largo del año ponen de manifiesto la existencia de grandes diferencias de precios entre los distintos establecimientos. Comprar en aquellos donde la relación calidad precio sea la más favorable es la clave.



GETTY IMAGES

Consejos de la OCU



En Navidad están plenamente vigentes los derechos de los consumidores. Se aconseja pedir el ticket o factura de compra para posibles reclamaciones. En este sentido recuerda la obligación que tienen los comerciantes de incluir en la publicidad y en la oferta del producto el precio completo del bien o servicio a contratar.

La garantía de los productos de consumo es de dos años. El régimen de devolución y cambio de productos, sin embargo, lo fija cada comerciante pero tiene la obligación de informar al consumidor antes de la compra. En todo caso se recomienda asegurarse de la política de devoluciones del establecimiento antes de comprar el producto.

En las compras que se realizan por internet, cada vez más habituales, el consumidor tiene derecho a devolver el producto durante 14 días naturales, sin ningún tipo de limitación. Sólo habrá de hacer frente a los gastos de envío que deben ser conocidos previamente e iguales a los de la entrega.

En la compra de juguetes la Organización recomienda adquirir juguetes seguros y adaptados a la edad del niño. Deben rechazarse aquellos que no tienen etiquetado en, al menos, la lengua oficial del estado o que no tienen instrucciones. En los juguetes para los niños más pequeños hay que fijarse en la no existencia de piezas pequeñas, excesiva dureza, bordes o aristas cortantes o excesiva fragilidad.