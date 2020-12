Remedios caseros para combatir los atracones navideños.

Uno se imagina la Navidad y, a parte de los regalos y las luces decorativas, no puede dejar de pensar en festines, mesas a rebosar de carnes, mariscos, quesos, jamón... Todo esto tiene su parte negativa: el malestar del día de después.

Si eres de los que no han podido controlarse durante las comidas importantes, es decir Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, estos son algunos remedios naturales que pueden ayudar a hacer la digestión mejor.

- Hidrátate de forma correcta: lo adecuado es separar la bebida de la comida. Es aconsejable beber un buen vaso de agua antes de comer y después de comer esperar como mínimo 30 minutos para volver a ingerir líquidos. Es ideal empezar la comida con un caldo vegetal y, en lugar de un postre, tomar una infusión digestiva. De esta manera, ayudarás mejor a hacer la digestión.

- Selecciona los alimentos adecuados: es recomendable que reduzcas al mínimo los alimentos procesados al día siguiente de haberte pegado un atracón. Es decir, olvídate de los fritos. Evita también tomar lácteos o quesos, tu vientre lo agradecerá.

- Condimenta las comidas con jengibre, canela, cúrcuma, eneldo, tomillo, hinojo, romero, comino, cardamomo o coriandro, ya que estos alimentos favorecen las digestiones. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, que favorecen la actividad del tracto gastrointestinal.

- Toma menta-poleo o manzanilla después de las comidas y olvídate del postre. Estas infusiones pueden ser un buen remedio para ayudar a tu estómago e intestino a equilibrarse.

- Si eres de los que necesita tomar algún postre después de las comidas, decántate por frutas como la piña, que ayudan a la digestión. También puedes optar a comer algo hecho a base de limón.

- Si haces ejercicio habitualmente, no dudes en retomar tu rutina al día siguiente. Puede ayudarte a sentirte mejor. Eso sí, si te has pegado un buen atracón, deberías hacer una sesión de ejercicio más ligera de lo habitual. Si por el contrario no te ejercitas habitualmente, intenta dejarlo para otro día.