Cada vez está más cerca la Navidad, y con ella la esperada para muchos, cena de Nochebuena. En las semanas previas a ella, tiendas de todo tipo sacan productos especiales. Por supuesto los supermercados no son una excepción y los estantes se llenan de alimentos como mantecados o turrones, pero también de bebidas que, en ocasiones, se convierten en todo un éxito. Es el caso de este whisky que vende Mercadona a un precio muy barato.

Gran parte del éxito de Mercadona se debe a la calidad de los productos de su marca blanca. Hacendado, Deliplus y Bosque Verde son los mayores ejemplos de ello y si Mercadona es el supermercado con más éxito de España, buena parte de este éxito es gracias a dichas marcas.

El whisky de Mercadona para esta Navidad

No obstante, no está de más recordar, aunque resulte obvio, que no todos los productos que se venden en Mercadona son de sus propias marcas. De hecho, el éxito más reciente de la cadena es buena prueba de ello. Y es que, las bebidas alcohólicas, incluidos los vinos, pertenecen a marcas externas al supermercado de Juan Roig.

Y es que Mercadona ha traído como novedad para Navidad este Whisky escocés Chivas Regal de 12 años. Se trata de un whisky premium que la botella de 700 mililitros cuesta 22 euros, un precio muy competente para su calidad. Prueba de ello es que mucha gente lo está comprando para su cena o comida de Navidad.