20 aÃ±os de lucha contra la violencia de gÃ©nero

Dos décadas después de las primeras medidas contra la violencia machista las cifras revelan que sigue siendo un problema social de primer orden

Se cumplen 20 años de lucha institucional contra la violencia machista, una lacra que deja casi 1.000 mujeres asesinadas en España desde 2003, año en el que se empezó a contabilizar las víctimas de forma oficial.

La violencia contra la mujer se entendía, hasta ese momento, como una cuestión doméstica, un tema conyugal que quedaba en el silencio de cada hogar. Hasta que el asesinato de Ana Orantes a manos de su marido, trece días después de contar su calvario en televisión, cambió la visión social, mediática y política de esta gran problemática.

Desde 1998, año en el que se aprobó el I Plan de Acción de Violencia Doméstica, las instituciones, asociaciones y sociedad han trabajado contra el maltrato hacia las mujeres, creando leyes, ofreciendo ayuda, concienciando y educando…

Veinte años después de esa primera medida legal, la violencia doméstica ya no es una cuestión privada; ha pasado a considerarse violencia de género contra las mujeres y sus hijos y se ha convertido en una prioridad que ha llevado a firmar un pacto de Estado. Estos son los principales hitos que se han logrado en esta batalla que no ha terminado.

Ane Zorrilla, educadora social de la Asociación Clara Campoamor

“La Violencia de Género no entiende ni de edades, ni de estatus. Todas estamos en riesgo”

Gemma Tenas

Tras 33 años de trabajo, la Asociación Clara Campoamor continúa luchando por derribar las desigualdades por razón de sexo, además de ofrecer asistencia a víctimas de malos tratos. Ane Zorrilla, educadora social de la Asociación, incide en la importancia de la educación para erradicar esta violencia, además de endurecer las penas a los agresores.

P. En 2003 se empezaron a contabilizar las víctimas de violencia de género y hasta la fecha se ha alcanzado la escandalosa cifra de 972 fallecidas. Este año, 44 mujeres han sido asesinadas. ¿Qué debe hacer el Gobierno para frenar esta lacra? R. Desde aquí creemos que habría que poner más el foco en los agresores ya que son el origen, endurecer las penas que como podemos observar actualmente muchas veces no reflejan la gravedad del delito y deja totalmente vulnerable a todas esas mujeres que sí dan el paso de denunciar y por desgracia anima muy poco a quiénes todavía no se encuentran con fuerzas para hacerlo y aplicar efectivamente las medidas del Pacto de Estado. P. La mayor franja de edad de las víctimas mortales es de 31 a 50 años. ¿Son las mujeres de esa franja más vulnerables? R. Sí que es cierto que en esta franja dadas las circunstancias socio-laborales en las que se puedan encontrar (nacimientos hijos/as, cargas familiares, inestabilidad laboral…) sean carne de cañón, pero no necesariamente más vulnerables que una mujer de 75 años que puede que por diversos motivos le sea más difícil identificar esa violencia… o, por el contrario, una chica joven, la cual por su corta experiencia, no disponga de recursos personales para saber poner fin a una relación tóxica… Al fin y al cabo, tenemos que entender que la Violencia de Género no entiende ni de edades, ni estatus ni de absolutamente nada, todas estamos en riesgo. P. Parece que cada poco tiempo nos despertamos con un caso de violencia machista. La visibilidad de estos casos en los medios, ¿nos acerca a la problemática o nos insensibiliza? R. Es cierto que los medios de comunicación informan, pero entendemos que, en este caso, tratándose de una lacra social tan grande como es ésta, tendrían que acompañarlo de un trabajo de concienciación adecuado y no correr el riesgo de banalizarlo. " Tenemos que empezar por educar en libertad e ir desmontando todos los estereotipos de género que nos encorsetan y nos esclavizan " P. ¿Qué aspectos deberíamos trabajar más en la educación de los jóvenes para prevenir la violencia de género? R. La educación es la herramienta más poderosa para poder erradicar esta violencia y está claro que desde cuanto antes se trabaje mejor. Antes de llegar a hablar de Violencia de Género, tenemos que empezar por educar en libertad e ir desmontando todos los estereotipos de género que nos encorsetan y nos esclavizan y dejar hablar tanto de hombres y mujeres y empezar a hablar más del respeto entre personas, la importancia de la comunicación y la negociación para llegar a acuerdos, la individualidad de cada ser humano…e ir desmitificando el amor que nos han enseñado (la media naranja, el alma gemela, el amor todo poderoso…).

P. ¿Hay un perfil marcado del maltratador? R. No soy muy partidaria de hablar de perfiles, pero lo que sí me parece importante es desmitificar al maltratador. Los maltratadores están totalmente integrados, ocupan puestos de todo tipo y se relacionan en sociedad sin ningún problema…y ese es el problema precisamente.

El maltrato psicológico, otra forma de violencia de género

G. Tenas

Existe un tipo de violencia invisible y sorda que se nutre de menospreciar y culpabilizar a la víctima aprovechando el amor que ella siente a su agresor. Se trata del maltrato psicológico, que machaca de forma constante y sistemática con el objetivo de intimidar, someter y hacer sufrir a quien lo sufre.

El 92% de la población encuestada en el estudio “Percepción social de la violencia de género” elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2015, considera inaceptable la violencia de género.

El maltrato físico y sexual es rechazado por prácticamente toda la población. Sin embargo, frente a este casi unánime rechazo, las amenazas verbales son toleradas por un 6,5% y el maltrato psicológico de desvalorización por un 9%. El 31% acepta algún tipo de violencia de control en el seno de la pareja (como el control de horarios o el decir a la pareja lo que puede o no puede hacer) y un 14% considera en mayor o menor grado aceptable la ‘restricción de la libertad” de la pareja.

Es decir, aunque hay un rechazo muy generalizado, una parte significativa de la población no tiene plena conciencia de qué tipo de comportamientos constituyen de hecho maltrato.

VÍDEO: Diez señales de maltrato psicológico en la pareja | Autor: Leticia de Torre

Cómo reconocer el maltrato psicológico

Es importante informar a las personas acerca de qué comportamientos no deben permitirse en una relación de forma repetida ya que a veces se cae en la autoculpa: ¿Lo he provocado yo? ¿Me lo tomo todo demasiado a pecho?, etc.

El maltrato psicológico se produce en varios ámbitos. Uno de ellos es el ámbito financiero: el agresor controla el dinero, no le permite trabajar, le corta el acceso a cuentas bancarias… De este modo se crea una relación de dependencia económica. El maltrato psicológico se manifiesta en la desigualdad de los miembros de la pareja; el maltratador se cree superior y potencia esta relación tomando decisiones de forma unidireccional, utilizando expresiones imperativas, culpabilizando a la otra parte de todo, amenazándola…

Además, existe un desprecio e ignorancia hacia los sentimientos de la víctima de forma habitual. Por otra parte, el agresor intenta aislar a la víctima de sus amistades y familiares, hablando mal de ellos, prohibiendo que se vean o ridiculizándola delante del grupo social...

Un nuevo ámbito, el control digital

En los últimos años se ha registrado un aumento de las conductas de violencia de género digital en adolescentes, lo que conocemos como ciberacoso. Hay comportamientos a través del móvil y de redes sociales que no pueden ser tolerados: espiar el smartphone de tu pareja, exigirle que te demuestre dónde está con su geolocalización, obligarle a que te muestre una conversación de chat con otra persona…

Otras conductas insanas a las que hay que poner fin son acosar a la pareja usando el móvil, enfadarse si no se obtiene una respuesta inmediata, controlar o censurar todo lo que hace tu pareja en redes sociales…

Consecuencias psicológicas y físicas

Esta violencia muda, invisible y sorda que supone el maltrato psicológico tiene efectos demoledores en las víctimas, pulverizando su autoestima y experimentando asiduamente sentimientos de culpa e indefensión.

La ansiedad, la tristeza, el insomnio y los dolores de cabeza o digestivos surgen como resultado de los niveles de estrés crónico a los que está sometida la víctima.

En cifras: una lacra que no cesa

Carla Gutiérrez

Desde que en 2003 comenzaran a recogerse estadísticas oficiales sobre las víctimas de violencia de género, 972 mujeres han fallecido en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. En concreto, sólo en lo que va de año han sido asesinadas 44 mujeres, siendo el último de los casos el ocurrido el pasado 16 de noviembre en Palma. La víctima tenía dos hijos menores de edad.

El día más negro para la violencia de género este año ocurrió el pasado 25 de septiembre: una mujer asesinada en Bilbao, otra en Maracena (Granada) y dos niñas de 3 y 6 años asesinadas en Castellón por su padre, que se suicidó poco después saltando desde un sexto piso.

Aun así, y a la espera de que finalice 2018, este año no sería el más mortífero para las mujeres. Las cifras que arrastra esta lacra son demoledoras: sólo en 2008 se contabilizaron 76 víctimas mortales por violencia de género, tres más que en 2010 y cuatro más que en 2004. Lo peor es que estos datos son sólo los últimos 15 años, cuando arrancaron las estadísticas oficiales.

De los 972 casos registrados desde 2003, 182 se cometieron en Andalucía y 144 en Cataluña. Las comunidades en las que se han registrado menos asesinatos por violencia doméstica son La Rioja (6) y Cantabria (8).

El 65,9% de los asesinatos de mujeres por violencia doméstica en este 2018 fueron cometidos a manos de sus parejas. El 34,1% (es decir, 15 de las víctimas) restante fueron a manos de sus exparejas o mientras estaban en una fase de ruptura.

De las 44 mujeres asesinadas este año hay que destacar que solo 13 de ellas habían presentado al menos una denuncia previa. En diez de estos casos las víctimas solicitaron medidas de protección, en dos los cuales se denegaron. Y solo una de esas mujeres que tenía medidas de protección renunció a las mismas antes de ser asesinada.

En diez de estos casos las víctimas solicitaron medidas de protección, en dos los cuales se denegaron. Y solo una de esas mujeres que tenía medidas de protección renunció a las mismas antes de ser asesinada. La mayor parte de las mujeres asesinadas este año (36,4%) tenían entre 41 y 50 años. Franja de edad de la que también forman parte el 29,5% de los presuntos agresores.

Pero si hay algo que obliga a luchar contra este tipo de violencia son los 27 menores asesinados a manos de sus progenitores o las parejas de sus madres desde 2013. Aunque 2018 no ha sido tan trágico como el año anterior, que nos dejó la terrible cifra de 8 niños asesinados, la cifra de tres casos confirmados hasta la fecha este año sigue siendo aterradora.

Disminuyen las denuncias presentadas

Hasta el segundo trimestre de 2018 el número de denuncias presentadas por violencia de género disminuyó un 1,4% con respecto al mismo trimestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde su puesta en marcha y hasta abril de 2018, el Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia de género (016) ha registrado un total de 749.111 llamadas.

El año pasado la cifra de llamadas al teléfono contra el maltrato cayó considerablemente con respecto al año anterior. Aunque este año todavía se sabe el número exacto de las que se han realizado, los últimos datos oficiales (hasta abril) siguen la senda de esa disminución.

Cómo detectar la violencia machista y qué hacer

Una relación saludable se basa en la confianza y el respeto. Cuando los celos, el control y las malas formas afloran hay que estar alerta y actuar ya que esta situación puede conducir a una relación de maltrato.