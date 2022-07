Situado en un entorno privilegiado de La Axarquía, en la Costa del Sol Oriental, a tan sólo 20 minutos de Málaga capital y a un cuarto de hora de Nerja, Aquavelis, el único parque acuático de La Axarquía, se configura como una de las mejores opciones de ocio y diversión para los públicos de todas las edades para disfrutar del verano malagueño.

Además, su política de turismo sostenible apuesta por la calidad antes que la cantidad y esto se traduce en que los visitantes puedan disfrutar del parque acuático sin aglomeraciones y con mínimos tiempos de espera**. Por otra parte, siempre se ha dicho que Aquavelis es “el parque favorito de las familias malagueñas”, ya que gracias al diseño y distribución de sus elementos es muy fácil ver a los niños bajar y subir de todas las atracciones y eso genera mucha confianza entre los mayores.

La oferta de Aquavelis se caracteriza por su gran variedad de toboganes y piscinas para todos los gustos. Desde el Kamikaze, con 80 metros de bajada súper rápida, hasta los descensos con colchonetas y flotadores individuales o en pareja (con opción a alquilar el tuyo propio), pasando por el recién incorporado Magic Hole, un tobogán de 130 metros donde se alternan la velocidad, la oscuridad y los efectos de luces.

Otras atracciones que no hay que perderse son:

Río Rápido

Tobogán Colina

Tirabuzón

Multi Racer

Espiral

FOAM

Aquavelis también dispone de dos zonas infantiles para los más pequeños. Allí tienen estructuras de juego, toboganes de varios tamaños, chorros de agua y mucho más para que se diviertan tranquilos y seguros al estar separado de las zonas de niños más mayores y adultos. Aunque siempre hay un momento en el que todos se reúnen en el mismo sitio. Ese lugar es sin duda la piscina de olas, otra de las zonas más demandadas de Aquavelis.

Aquavelis: Temporada 2022

En esta nueva temporada (Aquavelis abrió sus puertas el pasado 11 de junio), todos los visitantes de este Parque Acuático de Málaga podrán relajarse de toda la adrenalina acumulada en las diferentes atracciones en la nueva zona de relax, una zona spa en la que se puede disfrutar del agua de una manera más tranquila.

Como complemento ideal, y como todo no va a ser agua en Aquavelis, se hace imprescindible visitar la VR Fun, un espacio en el que se podrá disfrutar de revolucionarias experiencias en realidad virtual, como por ejemplo:

Explorar el fondo oceánico

Montar en una montaña rusa

Volar en avión

Conducir un coche de carreras

Dirigir drones espaciales

También son muy divertidas las experiencias premium multiplayer, combates horda zombi, o competiciones con tus amigos en paintball y balón prisionero.

Otro de los atractivos de Aquavelis es su zona de restauración: En el rincón americano encontrarás una oferta muy variada compuesta por hamburguesas y perritos, nuggets de pollo, bagettes, ensaladas y más delicias. Además podrás disfrutar de cafés, helados y de los magníficos buñuelos en el puesto que está situado junto a la entrada.

La seguridad está garantizada en Aquavelis ya que los asistentes están vigilados por un amplio equipo de socorristas que en todo momento están presentes en todos y cada uno de los rincones y atracciones del parque. Además se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar protección ante el covid-19.

** The water park is really easy to acces by car as its 20 minutes drive far from Malaga. Located in Eastern Costa del Sol, the area is known for its sustainable tourism politics which considers quality is over quantity. Thanks to this, our visitors can enjoy our outstanding facilities without massive crowds or queuing for long periods of time.

Para más información

Dirección: Calle Ruta del Pomelo S/N, Urbanización El Tomillar Torre del Mar, Málaga

Tfno:952 54 27 58 y 952 54 27 62

Mail: info@aquavelis.com

RRSS: Facebook Instagram Twitter

Horario: Julio y agosto, de 11 a 19 horas; septiembre: de 11 a 18 horas

Ubicación: