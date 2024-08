En una entrevista exclusiva, Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, repasa su trayectoria musical desde los inicios accidentados hasta el presente. Habla sobre la influencia de la movida madrileña, las tragedias personales que marcaron al grupo y cómo el apoyo del público ha sido crucial para su supervivencia y éxito a lo largo de más de cuatro décadas. El 9 de agosto podemos ver de nuevo a Los Secretos en el Festival Costa Feira 2024.

Álvaro, quería hacer inicialmente un recorrido por tu carrera musical. Junto a tus hermanos y a José Enrique Cano fundásteis lo que luego se transformó en Los Secretos. ¿Cómo describirías esta evolución musical?

En los comienzos, éramos tres hermanos y un amigo jugando a ser músicos. No había un proyecto profesional ni expectativas de éxito. Empezamos a ensayar en el 78-79, sin pensar en un futuro viable. Lamentablemente, Canito falleció en un accidente el 1 de enero de 1980, justo cuando teníamos una maqueta y soñábamos con grabar un disco. Un amigo nuestro que trabajaba en la radio anunció que Los Secretos estaban buscando batería. De los que se ofrecieron, Pedro Díaz fue el segundo que probamos y fue un gran acierto. Con él dimos un paso gigante porque era un músico más experimentado y enseguida nos hicimos amigos. Así, el proyecto de grabar un disco se volvió más viable. En aquella época, a finales de los 70 y principios de los 80, la New Wave internacional nos influyó mucho. La radio no paraba de poner canciones de grupos como The Police, The Pretenders y Elvis Costello. Esto animó a las discográficas a fichar nuevos grupos. Nos dieron la oportunidad de grabar un disco y, aunque no era nuestra intención inicial hacer de esto una profesión, terminamos grabando tres discos en tres años debido a la buena acogida del público. La muerte de Pedro en el 84 fue otro golpe duro, pero nuevamente el público y un manager nos empujaron a seguir adelante. En el 85 hicimos 50 conciertos con baterías prestados y en el 86 sacamos otro disco. La muerte de mi hermano Enrique en el 99 fue un golpe devastador, pero el público siguió pidiendo nuestras canciones. Empezamos a tocar de nuevo y, desde entonces, hemos seguido una ruta de conciertos y grabaciones, incluyendo proyectos sinfónicos, acústicos y hasta un musical. En resumen, la carrera de un grupo está muy influenciada por el público, que decide cuánto tiempo estaremos en el escenario.

«En el festival ofreceremos lo mejor de nuestra música. Queremos dar un gran espectáculo»

¿Cómo os influyó la movida? ¿Y cómo te afectó personalmente la muerte de tu hermano?

La movida madrileña fue nuestra interpretación de la revolución musical global de finales de los 70 y principios de los 80. Grupos como The Jam, The Records y Elvis Costello nos influenciaron mucho. En España, esta ola llegó un poco más tarde y coincidió con el pop ochentero más comercial, pero nosotros nos inclinamos más hacia el estilo de la New Wave. La muerte de mi hermano Enrique fue un final de trayecto para mí. Él era el líder, compositor y motor del grupo. Aunque la banda sonaba igual sin él, su genialidad y liderazgo dejaron un vacío enorme. Después de su muerte, hicimos un disco de homenaje con 17 artistas y recaudamos fondos para su hija. Esto me ayudó a transformar la tristeza en algo positivo y seguir adelante con el grupo. Desde entonces, hemos lanzado varios discos y hemos continuado con nuestra carrera, apoyados siempre por el público y nuestra pasión por la música.

¿Cuál es el último concierto masivo al que has ido?

No voy a muchos conciertos masivos. Prefiero teatros pequeños donde el sonido es mejor y la experiencia más íntima. A mis 62 años, he visto muchos conciertos y ahora disfruto más de los ambientes tranquilos. Los conciertos masivos a menudo no tienen la misma calidad de sonido y prefiero verlos en diferido o por televisión.

Háblame del festival Costa Feira, donde os vamos a ver.

Nosotros vamos a participar en el festival, ofreciendo lo mejor de nuestra música. A pesar de nuestra edad, queremos demostrar que estamos en forma y que podemos ofrecer un gran espectáculo. Nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible, sonar bien y que la gente disfrute, incluso si no vinieron específicamente a vernos. Para nosotros, es una oportunidad de ganar nuevos fans y hacer que todos se lo pasen bien.

Comprar entradas del festival Costa Feira