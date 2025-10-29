Sorteos
Un acertante de Málaga gana casi dos millones de euros en la Bonoloto
El boleto premiado ha sido sellado en el despacho de la avenida Miraflores de los Ángeles
Madrid
En el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles hay un boleto de la 1ª Categoría premiado con 1.969.523 euros, que ha sido validado en el despacho de Málaga situado en avenida Miraflores de los Ángeles, 1.
De la 2ª Categoría hay dos boletos premiados con 83.651 euros, validados en Lorca (Murcia) y en Navalcarnero (Madrid).
Combinación ganadora: 07 38 28 23 17 08. Complementario: 32, reintegro: 8.
