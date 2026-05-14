¿Realmente conoces Ibiza? Así es la isla cuando se vive desde el bienestar

En junio, la isla acoge dos experiencias únicas: el Global Wellness Day y la Ibiza Yoga Week 2026, dos propuestas que invitan a parar, reconectar y descubrir Ibiza desde dentro. Ambos eventos están organizados por Ibiza Health & Beauty, club de producto de salud y bienestar de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, y forman parte de una apuesta por un turismo más saludable, sostenible y conectado con el entorno.

Cada vez son más los viajeros que buscan algo más que un destino: experiencias que aporten equilibrio, salud y conexión con el entorno. En este sentido, Ibiza ofrece mucho más que sus paisajes: una combinación de naturaleza, actividad física, cultura y bienestar que permite vivir la isla de una manera más consciente, en cualquier momento del año.

El Global Wellness Day, que se celebrará el próximo 13 de junio, y que cuenta con la colaboración del Consell d’Eivissa, propone una jornada abierta para todos los públicos en la que el bienestar se vive en movimiento. La jornada incluirá sesiones de yoga, estiramientos, fitness y actividades en la playa, acompañadas de propuestas de alimentación saludable en un entorno privilegiado junto al mar. Entre los momentos más destacados, una gran masterclass de zumba con Jessica Expósito pondrá el ritmo a una experiencia colectiva pensada para compartir, moverse y disfrutar del bienestar de una forma activa y accesible.

Participantes en la pasada edición del Ibiza Yoga Week 2026. / /

Apenas unos días después, del 17 al 21 de junio, y con la colaboración del Consell d’Eivissa, llega la Ibiza Yoga Week 2026, una experiencia que invita a recorrer la isla desde otra perspectiva. A través del 'Camino del Yoga', el evento conecta los cinco municipios de Ibiza con prácticas de yoga, meditación, respiración y sonido, en escenarios que van desde espacios naturales hasta enclaves culturales, permitiendo descubrir una Ibiza más tranquila y auténtica. Durante varios días, diferentes profesionales guían sesiones en espacios únicos, generando un recorrido que combina práctica, entorno y comunidad.

No pierdas la oportunidad de descubrir Ibiza desde el bienestar. Información e inscripciones en https://www.ibizahealthandbeauty.com/es/eventos