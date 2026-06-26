Áurea Palacio de la Tinta, un hotel tan único como Málaga

Ubicado en el Paseo de Reding, a pocos pasos de la emblemática playa de La Malagueta y del centro histórico de Málaga, el Áurea Palacio de la Tinta se sitúa como uno de los edificios más icónicos de la zona. El antiguo inmueble modernista, que fue la sede histórica de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y ha encontrado una nueva vida sin renunciar a su esencia. Así pues, el proyecto hotelero es una de las incorporaciones más destacadas de la colección de Eurostars Hotel Company, además de ser una apertura muy especial para Málaga.

El edificio constituye una de las piezas arquitectónicas más reconocibles de la capital malagueña y un referente de su patrimonio urbano. La transformación del espacio en un hotel de cinco estrellas ha permitido recuperar su valor arquitectónico y dotarlo de una nueva función, respetando los elementos que lo convierten en un lugar único. El resultado es un hotel que narra la historia de la ciudad y ofrece una experiencia moderna marcada por el diseño, el confort y una personalidad muy concreta.

Suite del Áurea Palacio de la Tinta / HOTUSA

Arte en su interior

Uno de los rasgos más distintivos del Áurea Palacio de la Tinta es su inspiración artística. El universo creativo de Pablo Picasso, figura inseparable de la identidad cultural malagueña, sirve de hilo conductor para los interiores del establecimiento. Su interior combina elegancia y serenidad, donde colores, formas geométricas, juegos de composición y texturas se trasladan a luminosas habitaciones de sofisticado diseño.

Las habitaciones mezclan la elegancia con la funcionalidad en un ambiente sereno, pensado en el confort y el descanso. Amplias, luminosas y equipadas con todas las comodidades, ofrecen un entorno pensado tanto para quienes visitan la ciudad por ocio como para quienes viajan por motivos profesionales.

La experiencia se completa con diferentes espacios destinados al bienestar y al disfrute. La piscina exterior y la terraza permiten aprovechar el privilegiado clima malagueño en un ambiente tranquilo y sofisticado, mientras que la zona wellness invita a desconectar del ritmo cotidiano y dedicar tiempo al cuidado personal.

Spa Wellness del Áurea Palacio de la Tinta / HOTUSA

La ciudad desde otra perspectiva

Entre los espacios más atractivos del hotel destaca La Danza Rooftop, un lugar concebido como punto de encuentro privilegiado para contemplar la ciudad desde una nueva perspectiva. Su propuesta combina una selección de platos ligeros, cócteles y un ambiente relajado que invita a disfrutar de las tardes y noches malagueñas en un entorno exclusivo.

El espacio está pensado para alargar la sobremesa, brindar al atardecer o compartir una copa al aire libre con vistas privilegiadas sobre Málaga. Su oferta se completa con una selección de tapas y opciones informales para acompañar, como hamburguesas, sándwiches o pizzas, ideales para quienes quieren picar algo o disfrutar de una comida desenfadada. El acceso directo a través de un ascensor panorámico de cristal refuerza el carácter singular de este rooftop abierto tanto a huéspedes como a locales que buscan descubrir un ambiente relajado en pleno corazón de la ciudad.

Terraza del hotel / HOTUSA

Gastronomía con acento andaluz

El Asador Contrapunto, el restaurante del hotel, apuesta por la cocina de producto y la excelencia de las materias primas. La brasa es la gran protagonista de una carta en la que sobresalen las carnes procedentes de los bueyes criados en los pastos gallegos de Pazo Recimil, así como los pescados y mariscos de la costa malagueña.

Su propuesta gastronómica reinterpreta recetas tradicionales andaluzas y se enriquece con guiños a otras regiones, acompañada de una cuidada selección de vinos.

Restaurante del Áurea Palacio de la Tinta / HOTUSA

Colección de hoteles

El Áurea Palacio de la Tinta forma parte de Áurea Hotels, la colección de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company. Esta marca reúne establecimientos ubicados en edificios históricos o especialmente emblemáticos, espacios donde el patrimonio, la cultura y la identidad del destino se integran en una experiencia hotelera singular. Cada hotel es un refugio patrimonial desde el que explorar los destinos en los que se ubica.

No solo se recupera uno de los edificios más representativos de la ciudad, sino que se convierte en un espacio abierto al turista actual, capaz de combinar legado histórico, diseño, bienestar y gastronomía, todo en un mismo lugar.