Cine de verano gratis en Marenostrum Fuengirola: películas, fechas y horarios

Marenostrum Fuengirola volverá a acoger este verano cuatro sesiones gratuitas de cine al aire libre dirigidas al público familiar. La iniciativa se celebrará durante los meses de julio y agosto gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre el centro comercial Miramar y el Ayuntamiento de Fuengirola.

Las películas han sido elegidas por los propios usuarios a través de una votación realizada en las redes sociales de Miramar. Los participantes pudieron escoger entre ocho títulos y entrar, además, en el sorteo de cuatro tarjetas regalo de 50 euros.

La programación arrancará el 21 de julio con ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y continuará el 22 de julio con ‘Sonic 3’. Ya en agosto, el recinto proyectará ‘Los tipos malos 2’ el día 11, mientras que ‘Wicked’ cerrará el ciclo el 12 de agosto.

En todas las jornadas, las puertas abrirán a las 21.00 horas. El público podrá acomodarse en tres espacios diferentes: una zona de toallas, otra de sillas y las gradas del recinto.

Cine familiar con fines solidarios

El ciclo tendrá también un componente benéfico. La recaudación obtenida en las barras de comida y bebida se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA).

Desde Miramar destacan la buena acogida que el cine de verano ha tenido en anteriores ediciones entre los vecinos de Fuengirola y los visitantes. La responsable de Marketing del centro comercial, Sandra Iglesias, señala que la actividad ofrece «un plan de ocio diferente» y favorece las propuestas para disfrutar en familia.

El concejal de Playas, José Sánchez, ha agradecido la continuidad de la colaboración y ha subrayado que las proyecciones amplían la oferta de ocio vinculada al verano, más allá del sol y la playa.