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Estos son los lugares donde puedes recoger gafas homologadas gratuitas para ver el eclipse en Málaga

A partir de la segunda semana de agosto, se podrán obtener unidades de manera gratuita en distintos puestos de venta de la ONCE hasta fin de existencias

Sonnenfinsternis, eclipse total. Das Aufnahmedatum wurde berichtigt - 29.03.2025 statt 29.03.2024

Sonnenfinsternis, eclipse total. Das Aufnahmedatum wurde berichtigt - 29.03.2025 statt 29.03.2024 / DPA; Christoph Schmidt / MZE_EXTERNAS

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Aroha Moreno

Aroha Moreno

A una semana escasa para que se produzca el eclipse solar, es esencial prepararse con antelación para disfrutar de este fenómeno astronómico con total seguridad. Entre esos preparativos, uno de los elementos fundamentales es contar con unas gafas homologadas que protejan la vista de la radiación.

Para tratar de disminuir los riesgos oculares, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han emprendido una campaña de reparto de más de dos millones de gafas seguras y gratuitas por todo el país. En el caso de Málaga, la localización escogida es el MIMA, Museo Interactivo de la Música en Málaga, que lleva desde el 27 de julio repartiendo entre sus visitantes más de 2.000 gafas. Según ha podido saber este periódico, actualmente quedan pocas unidades.

Otros puntos de recogida

De igual forma, las gafas podrán obtenerse de manera gratuita en puestos de venta de la ONCE. Además, estarán disponibles para su compra en múltiples establecimientos como ópticas, farmacias e incluso supermercados. El precio ronda entre 1,5 y 5 euros y es necesario que cumplan con todos los requisitos de la correspondiente homologación.

Noticias relacionadas y más

Puntos de la ONCE

La sede de la ONCE en la provincia recibirá entre 700 y 1.000 gafas para reparto, según han confirmado a este periódico fuentes de la ONCE. Principalmente, estarán destinadas a asociaciones que las necesiten y clientes habituales, sin embargo, en el mostrador del lugar se podrán recoger algunos pares. A su vez, a partir de la semana que viene se podrán obtener algunos ejemplares en distintos puntos de venta de la ONCE hasta que se terminen las existencias. Se desconoce la cantidad de gafasque se repartirán en cada puesto, pero estará basado en las unidades limitadas disponibles.

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