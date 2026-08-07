Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Málaga volvió a ser, de abril a junio, el destino favorito de quienes eligieron Andalucía para pasar sus vacaciones. La provincia concentró el 28,4% de los más de 10,8 millones de turistas que visitaron la comunidad en el segundo trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Eso equivale a cerca de 3,07 millones de personas que pasaron por la provincia entre abril y junio, muy por delante de Cádiz (17,5%), Sevilla (16,7%) y Granada (11,9%).

Un liderazgo que se consolida año tras año

El dato no es una excepción, sino la confirmación de una tendencia. En el mismo trimestre de 2025, Málaga ya encabezaba la clasificación, aunque con un peso ligeramente menor: el 27,9% de los 10,2 millones de turistas que llegaron entonces a Andalucía. Un año después, la provincia amplía la diferencia con el resto: gana medio punto de cuota mientras Cádiz, su perseguidora más cercana, retrocede desde el 18,4% hasta el 17,5%.

La tendencia venía dibujándose ya en el tercer trimestre de 2025, el de mayor afluencia por coincidir con el verano, cuando Málaga llegó a rozar el 29,1% del total andaluz, con 13,8 millones de turistas en toda la comunidad.

Origen y motivo del viaje

Del total de turistas que llegaron a Andalucía en este segundo trimestre, el 28,3% eran andaluces, el 33,5% procedían del resto de España, el 27,1% de la UE excluida España y el 11,1% del resto del mundo. La inmensa mayoría, un 82,8%, viajó por vacaciones; el 10,8% para visitar a familiares y amigos y solo el 2,8% por trabajo o negocios. En cuanto al alojamiento, el 57,2% de los viajeros se decantó por establecimientos hoteleros, frente al 36,4% que optó por un apartamento, piso o chalé.

Más gasto, estancias más cortas

El gasto medio diario en Andalucía se situó en 87,87 euros por turista, un 1,9% más que un año antes, con máximos entre los visitantes de fuera de Europa (114,03 euros diarios) y mínimos entre los propios andaluces (75,07 euros). La estancia media en la región, en cambio, bajó a 5,1 días, un 1,3% menos que el año anterior.

Los turistas que visitaron Andalucía en este trimestre puntuaron su estancia con un 9,2 sobre 10. Las provincias mejor valoradas fueron Cádiz, Córdoba y Sevilla, con un 9,4 cada una.

El buen dato de volumen se suma al que ya conocía este periódico sobre el gasto turístico en la capital: según el estudio de Inmark con datos de Mastercard publicado la semana pasada, Málaga capital es la única entre las grandes ciudades andaluzas donde crece el gasto medio por turista extranjero, que se sitúa en 189 euros, un 7,1% más que en 2024.