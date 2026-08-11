Fenómeno astronómico
El eclipse solar del 12 de agosto se podrá observar desde los Dólmenes de Antequera
La máxima ocultación será a las 20:37 y el espacio natural ofrecerá de manera gratuita gafas homologadas a los visitantes
La Junta de Andalucía ha habilitado al Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera como lugar de observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Esta acción por parte de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte junto a la Sociedad Malagueña de Astronomía, permitirá que los visitantes puedan contemplar el fenómeno astronómico con la protección visual adecuada y al 95% de su totalidad. Además, esta actividad astronómica conmemora el décimo aniversario como Patrimonio Mundial del entorno.
Horario y protección
El eclipse podrá observarse en Andalucía a partir de las 19:40, teniendo su fase máxima entre las 20:30 y las 20:40, dependiendo de la ubicación. La cita en los Dólmenes comenzará a las 19:42 y alcanzará la fase máxima a las 20:37 aproximadamente. Para poder verlo sin ningún riesgo a la vista, el yacimiento proveerá las correspondientes gafas homologadas de manera gratuita a los asistentes. A pesar de eso, recomiendan dar descansos de 2 o 3 minutos y no contemplar al fenómeno por un tiempo prolongado.
Esta iniciativa también se ha aplicado en otros espacios naturales como Sierra Nevada o los yacimientos arqueológicos de Ategua en Córdoba y Cástulo en Jaén.
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