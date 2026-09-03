Los cinco restaurantes malagueños que te alegrarán la vuelta a la rutina

Volver a poner el despertador, recuperar los horarios y enfrentarse de nuevo a una agenda llena de compromisos no siempre resulta sencillo. Sin embargo, la vuelta a la rutina también puede ser la excusa perfecta para concederse pequeños homenajes. Para esos días en los que no apetece cocinar o, sencillamente, quieres disfrutar de algo especial sin salir de casa, Glovo reúne algunas de las propuestas más populares de Málaga.

El Dorado: el campero malagueño llega a casa / Cortesía El Dorado

1 . El Dorado: el campero malagueño llega a casa

Pocos platos representan tan bien la gastronomía informal malagueña como el campero, y en El Dorado ocupa un lugar destacado. Este establecimiento ofrece diferentes versiones de este clásico local, perfectas para disfrutar de una comida contundente sin salir de casa.

El campero que lleva el nombre del restaurante combina cerdo, queso manchego, jamón serrano, huevo, lechuga, tomate y alioli. Una propuesta completa que reúne algunos de los ingredientes más reconocibles de la cocina malagueña entre dos panes tostados.

La carta incluye también las berenjenas con miel de caña, las croquetas caseras o las alcachofas baby con jamón ibérico y langostinos. Tampoco faltan especialidades de la costa como los boquerones victorianos, calamares fritos, la rosada o el bacalao. Para quienes prefieran una opción aún más contundente; carnes a la brasa, parrilladas, brochetas y hamburguesas.

Street Food Burger: una hamburguesería para romper con la monotonía / Cortesía Street Food Burger

2 . Street Food Burger: una hamburguesería para romper con la monotonía

Se trata de una hamburguesería que apuesta por combinaciones atrevidas, carnes maduradas, panes llamativos y salsas caseras. Una propuesta pensada para quienes buscan alejarse de las recetas tradicionales y convertir una comida cualquiera en un pequeño homenaje.

Entre lo más popular se encuentra la Gamberra 2.0, presentada en un brioche glaseado rojo y preparada con carne de chuletón madurada, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada, queso y mayonesa ahumados, bacon caramelizado y un acabado crujiente. La Nevada Burger combina carne de vaca nacional madurada, cheddar, bacon, mermelada de bacon, cebolla en tempura y parmesano. Para los amantes de los sabores intensos, la Trufasa reúne queso brie, cebolla caramelizada al Pedro Ximénez, bacon y salsa de trufa.

La experiencia se completa con unas Gratinadas Ribs: patatas con piel, mozzarella, costilla cocinada a baja temperatura y cebolla crujiente.

Terra Mia: Italia sin moverse del sofá / Cortesía Terra Mía

3 . Terra Mia: Italia sin moverse del sofá

Esta pizzería propone un recorrido de inspiración italiana que va más allá, con antipasti, pizzas clásicas, calzones, recetas gourmet, lasañas y postres.

La Diávola, la Carbonara y la Cotto e Funghi se encuentran entre sus pizzas más solicitadas. La primera combina tomate, mozzarella, salami y aceite picantes; la Carbonara incorpora panceta, huevo, mozzarella, pimienta negra y parmesano; mientras que la Cotto e Funghi apuesta por una mezcla más clásica de jamón cocido y champiñones.

Y la sección gourmet ofrece opciones como la Tartufata, con crema de trufa, setas porcini, mozzarella y parmesano, o La Delicata, elaborada con crema de porcini, panceta crujiente, ricota de búfala y mozzarella ahumada.

Kimchibowl: Corea, Japón y Asia en un solo pedido / Cortesía Kimchibowl

4 . Kimchibowl: Corea, Japón y Asia en un solo pedido

Reúne diferentes sabores de la cocina asiática en una carta variada que permite combinar entrantes, baos, bowls y noodles.

Para comenzar, se pueden pedir gyozas de pollo o vegetales, rollitos de primavera, pollo katsu o diferentes combos de entrantes. También dispone de una selección de panes bao rellenos de pato crujiente, langostinos, pollo teriyaki, pollo katsu o Heura. El bao de pato, por ejemplo, combina cebolla caramelizada, mayonesa japonesa y soja dulce.

Entre los productos más vendidos: el Bowl Pollo Coral, el bowl de langostinos y los noodles Kimchi Yakisoba. La carta permite personalizar el bibimbap y elegir entre diferentes bases, proteínas, verduras y salsas, una alternativa para adaptar el pedido a cada gusto.

La Cheesequería: final feliz en forma de tarta / Cortesía Cheesequería

5 . La Cheesequería: final feliz en forma de tarta

Después de camperos, hamburguesas, pizzas y sabores asiáticos, nada mejor que terminar con un toque dulce. La Cheesequería ha convertido la tarta de queso en la protagonista de su propuesta y cuenta con una excelente acogida entre los usuarios de Glovo.

Su carta incluye tartas completas, porciones individuales, cookies rellenas, cafés de especialidad, bebidas de matcha y combinaciones para desayunos y meriendas. Además de la versión tradicional, se pueden encontrar tartas elaboradas con queso curado de cabra payoya, pistacho, chocolate, galletas y sabores especiales que varían a lo largo del año.

Entre las alternativas más demandadas aparecen las tartas pequeñas de Filipinos. Una de las opciones más completas es el combo que une una porción de tarta, una cookie rellena horneada diariamente y un café de especialidad.