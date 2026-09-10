De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

¿Qué película veo hoy? Que levante la mano quien no se haya encontrado alguna vez frente al televisor, recorriendo una y otra vez el catálogo en busca de esa película que llevaba días queriendo ver. El problema llega cuando recuerdas perfectamente la portada, alguna escena e incluso el género, pero no hay manera de acordarse del título. “¿Era esta? No… Esta tampoco me suena”.

Y así, lo que prometía ser una noche de cine acaba convirtiéndose en una misión -casi imposible- de pasar portadas y más portadas hasta que, de repente, ya no apetece ver ninguna película.

Para evitar que vuelva a ocurrir, dos consejos rápidos: la próxima vez que descubras un título que te llame la atención, apúntalo en tu agenda o, si lo prefieres, díctaselo a Alexa. Porque sí, ese friendly reminder cuando estás preparando el salón para tu noche de cine puede ser mucho más útil de lo que parece.

Y, sobre todo, te recomendamos guardar esta selección de películas disponibles en Movistar Plus que son todo un clásico y que, pase el tiempo que pase, siguen siendo una apuesta segura para una buena sesión de cine. Ya solo faltan las palomitas.

Por qué optar por Movistar Plus para ver estas (y otras muchas más) películas

Si descartaste suscribirte a Movistar Plus+ porque no te interesaba pagar por un plan con contenido deportivo, hay una alternativa que puede interesarte: la plataforma tiene un plan libre por solo 4,99 euros al mes, sin permanencia y con acceso a un amplio catálogo de películas, series, programas y más de 70 canales temáticos.

En qué consiste el plan libre de Movistar Plus+: cine y series / Cortesía Movistar

Es una de las opciones más interesantes para quienes quieren pagar únicamente por el contenido que realmente consumen, sin añadir deportes al paquete. El catálogo ofrece una gran variedad de títulos para disfrutar de todo tipo de entretenimiento bajo demanda.

Y si además de películas y series también te interesa el deporte, siempre puedes optar por el plan de 9,99 euros al mes. En ambos casos, las suscripciones están libres de permanencia, por lo que puedes darte de baja cuando quieras.

Las mejores películas (y grandes clásicos) que puedes disfrutar hoy en Movistar

1 . Godzilla, 1998

Godzilla, 1998 / Movistar Plus

El Dr. Niko Tatopoulos (Matthew Broderick), un experto en los efectos de la radiación en los animales, es enviado por el gobierno estadounidense a estudiar un lagarto gigante surgido de una mutación en un nido de lagartos durante una prueba nuclear realizada por el gobierno francés años atrás. Cuando la bestia llega a Nueva York, los medios la bautizan como "Godzilla" y se ve envuelta en una batalla épica contra el ejército. Por si fuera poco, Godzilla ha puesto un nido de 200 huevos, que están a punto de eclosionar.

2 . American Pie, 1999

American Pie, 1999 / Cortesía Movistar

Jim, como cualquier otro chico de su edad, es un joven sano, vigoroso... y virgen, principal razón de su profunda desesperación. Además, desde que sus padres lo pillaron viendo porno, la situación ha empeorado. Protagonizada por Jason Biggs, Tara Reid, Sean William Scott y Alyson Hannigan.

3 . Sé lo que hiciste el verano pasado, 1997

Sé lo que hiciste el verano pasado, 1997 / Cortesía Movistar

En la noche de fin de curso, después de la celebración, cuatro jóvenes atropellan a un desconocido en la tortuosa carretera de la costa. Temerosos de un escándalo que podría estropearles su brillante futuro, los chicos deciden echar al mar el cadáver y guardar el secreto para siempre. Mientras empujan el cadáver al malecón, creen que el secreto se hunde con él, pero se equivocan. Un año después todos recibirán una nota con un misterioso mensaje: "Sé lo que hicisteis el último verano".

Desde ese instante sus vidas se tornan en una permanente pesadilla. Alguien que conoce la verdad de lo que ocurrió, y que se hace pasar por un ser sobrenatural, está dispuesto a hacerles pagar por aquello.

4 . El silencio de los corderos, 1991

El silencio de los corderos / Movistar Plus

La trama gira en torno a Clarice Starling, una alumna brillante de la academia de entrenamiento del FBI, a quien llaman para entrevistar al Dr. Hannibal Lecter, un psicópata violento que cumple cadena perpetua por asesinato y canibalismo. Los protagonistas, Anthony Hopkins y Jodie Foster, ganaron un Óscar cada uno por su trabajo en este thriller psicológico.

5 . El guardaespaldas, 1992

El guardaespaldas / Cortesía Movistar

Rachel Marron es una famosa cantante y actriz que recibe amenazas de muerte a través de cartas anónimas, sin ella saberlo. Su entorno contrata al experto guardaespaldas, Frank Farmer, para que la proteja. Los fans quieren verla, escucharla y tocarla, pero Frank Farmer es un guardaespaldas que no deja nada al azar y no permite que Rachel entre en contacto con fans desconocidos.

6 . Regreso al futuro, 1985

Regreso al futuro, 1985 / Cortesía Movistar

El adolescente Marty McFly llega accidentalmente a 1955 en un DeLorean que viaja en el tiempo y que ha inventado su amigo, el excéntrico científico Doc Brown.

7 . Pozos de ambición, 2007

Pozos de ambición, 2007 / Cortesía Movistar

Daniel Day-Lewis ganó el Oscar y el BAFTA a mejor actor protagonista y el Globo de oro (actor dramático) en 2008 por este sobrecogedor e inquietante drama ambientado en el Oeste americano que escribe y dirige Paul Thomas Anderson.

La película, que se basa en la novela "Petróleo" de Upton Sinclair, narra -a lo largo de diferentes décadas- cómo un desdichado cazafortunas consigue salir de la miseria y construir un imperio petrolífero de grandes ganancias, un negocio que terminará consumiendo al empresario y haciendo de él un hombre deshumanizado, vengativo y sin compasión.

8 . Amadeus, 1984

Amadeus, 1984 / Cortesía Movistar

Antonio Salieri por fin ha logrado el sueño de ser reconocido como el mejor músico de Viena, cuando aparece el joven Amadeus, un genio musical que cambiará su vida para siempre.

9 . Argo, 2012

Argo, 2012 / Cortesía Movistar

El 4 de noviembre de 1979, mientras la revolución iraní alcanza su punto álgido, unos activistas irrumpen en la embajada de Estados Unidos en Teherán y toman cincuenta y dos prisioneros estadounidenses. Sin embargo, en mitad del caos, seis de ellos logran escapar y encuentran refugio en casa del Embajador canadiense.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo que los encuentren -y, muy probablemente, los maten-, un especialista de la CIA en operaciones especiales, Tony Mendez, urde un arriesgado plan para sacarlos del país.

10 . Senderos de gloria, 1957

Senderos de gloria, 1957 / Cortesía Movistar

Durante la I Guerra Mundial, el general Mireau acepta la orden de tomar una colina bajo el fuego alemán, con el único objetivo de engrandecer su heroico historial de guerra y pese a saber que se trata de una misión imposible y que sus hombres morirán en el intento. Tras ser testigos de la masacre de sus compañeros, un batallón de soldados franceses se niega a continuar la misión, actitud ante la que el general ordena disparar contra sus propios hombres.

11 . Elysium, 2013

Elysium, 2013 / Freepik

Ambientada en el año 2154, "Elysium" muestra un mundo dividido entre dos clases de personas: las ricas, que viven en una impoluta estación espacial hecha por el hombre, y las demás, que habitan la exhausta y superpoblada superficie de la Tierra.

12 . Un funeral de muerte, 2007

Un funeral de muerte, 2007 / Cortesía Movistar

Tras haber tenido que devolver un cadáver que no era el de su padre, por fin Daniel recibe en la casa familiar el féretro de su progenitor. Poco a poco, van llegando amigos y familiares del difunto para celebrar el oficio fúnebre.

13 . Locke, 2013

Locke, 2013 / Cortesía

El centro de la acción es Ivan Locke (al que da vida Tom Hardy), obsesionado con un pasado que lo atormenta durante un largo viaje nocturno al volante de su coche. Mientras conduce su BMW, Locke irá manteniendo conversaciones de trabajo y personales (algunas telefónicas, otras imaginarias) en este 'thriller' dramático, claustrofóbico y emotivo que habla del fracaso, de la redención, de la tristeza, de la felicidad, de la vida.

14 . 12 años de esclavitud, 2013

12 años de esclavitud / Cortesía Movistar

En los años previos a la Guerra Civil de Estados Unidos, Solomon Northup, un hombre negro libre que vive en Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo. Solomon deberá luchar no sólo por continuar vivo, sino también por preservar su dignidad.

Oscar 2014 a la mejor película, al mejor guion adaptado y a la mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o) para este drama biográfico en el que Chiwetel Ejiofor da vida a Solomon Northup.

15 . Slumdog Millonaire, 2008

Slumdog Millonaire, 2008 / Cortesía Movistar

Emocionante y conmovedora historia donde un adolescente pobre de los suburbios de Bombay participa en la versión hindú del popular programa "¿Quién quiere ser millonario?.

16 . Gran Torino, 2008

Gran Torino, 2008 / Cortesía Movistar

El personaje central de "Gran Torino" es Walt, un veterano de la guerra de Corea y trabajador jubilado del sector del automóvil cuya máxima pasión es cuidar un coche Gran Torino de 1972. Walt es inflexible y tiene voluntad de hierro, pero sus vecinos inmigrantes harán que se vea obligado a enfrentarse a sus prejuicios.

17 . El Padrino, 1972

El Padrino, 1972 / Cortesía Movistar

Las familias mafiosas de Nueva York entran en conflicto cuando el capo de una de las más poderosas, Vito Corleone, se opone a que la Cosa Nostra entre en el negocio del tráfico de drogas. Como consecuencia, sufre un atentado que le deja al borde de la muerte. Para vengar el golpe y salvar a la familia, Michael Corleone, su hijo predilecto, quien siempre había estado al margen de los negocios de la familia, debe meterse de lleno en el sucio mundo del crimen.

18 . The Brutalist, 2024

The Brutalist / Cortesía Movistar

Ganadora de 3 Oscar 2025 (actor protagonista (Adrien Brody), fotografía y banda sonora) y del Globo de oro a la mejor película dramática, "The Brutalist" es una hermosa, conmovedora y oscura película sobre el desarraigo y las secuelas ocultas del Holocausto protagonizada por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce.

19 . Gru mi villano favorito, 2010

Gru mi villano favorito, 2010 / Cortesía Movistar

En una alegre urbanización, con cuidados jardines rodeados de verjas blancas, destaca una casa negra con el césped amarillento: es el escondite secreto de Gru, un villano que, junto a su pequeño ejército de lacayos, planea el mayor golpe de la historia: el robo de la luna.

20 . Los Tigres, 2025

Los tigres, 2025 / Cortesía Movistar

'Los Tigres' es una ambiciosa producción que, para su rodaje, en alta mar y en entornos subacuáticos, necesitó de un equipo inmenso bajo el agua como buzos controlando la situación, regidores subacuáticos y gente provocando corrientes con drones para mover partículas hacia los intérpretes, según explica el director.

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