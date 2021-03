Aún quedan más de cuatro meses en una de las carreras a los Óscar más atípicas que se recuerdan, pero las asociaciones de críticos estadounidenses han impulsado estos días a la películade la Academia de Hollywood. 'Nomadland' se llevó el premio a la mejor película de 2020 de la Sociedad de Críticos de Cine de Boston (BSFC) y de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago (CFCA). Además, fue finalista en esa misma categoría de los galardones de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA).

El caso de los premios angelinos tiene su miga ya que escogieron como mejor cinta del año a 'Small Axe', una serie de televisión formada por cinco películas dirigidas por Steve McQueen y que, salvo cambios de última hora, podrá competir en los Emmy pero no en los Óscar.

Las opciones de 'Nomadland' en la gran gala del cine son aún más claras en el apartado de mejor dirección, puesto que la realizadora china Chloé Zhao hizo póker en esta categoría al ganar en los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York (NYFCC) y en los de sus colegas de Los Ángeles, Boston y Chicago.

Estos reconocimientos se unen al exitoso paso de 'Nomadland' por el circuito de festivales, donde ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia y donde también se anotó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Con Frances McDormand como protagonista, 'Nomadland' narra la historia de una mujer que se echa a la carretera en Estados Unidos para vivir en una autocaravana después de haber perdido su trabajo y a su marido.

¿Óscar póstumo para Chadwick Boseman?

Otro nombre que figura con cada vez más peso para la temporada de premios de Hollywood es el de Chadwick Boseman, la estrella de 'Black Panther' (2018) y quien murió en agosto a los 43 años debido a un cáncer.

Gracias a 'Ma Rainey's Black Bottom', que fue su última película, Boseman ganó de forma póstuma el premio al mejor actor de los críticos de Los Ángeles y de Chicago. También triunfó en los galardones de la crítica de Nueva York, que en cambio le premiaron como mejor actor de reparto por esa misma cinta.

En cuanto a las actrices, Sidney Flanigan ('Never Rarely Sometimes Always') pide paso tras llevarse el premio a la mejor intérprete femenina de los críticos de Nueva York y de Boston.

A partir de ahí, la situación es más incierta con muchas películas y artistas buscando hueco. Por ejemplo, 'First Cow' se llevó el premio a la mejor película en las distinciones de NYFCC, que reconocieron a Delroy Lindo ('Da 5 Bloods') como mejor actor. Carey Mulligan consiguió el galardón a la mejor actriz de LAFCA gracias a 'Promising Young Woman'. La crítica de Boston dio el premio del mejor actor a todo un veterano como Anthony Hopkins por su papel en 'The Father'. Y los periodistas de Chicago otorgaron a Frances McDormand el reconocimiento a la mejor actriz por 'Nomadland'.

La 93 edición de los Óscar se celebrará el 25 de abril de 2021 después de que se retrasaran dos meses, como el resto de premios de Hollywood, para adaptarse al contexto excepcional de la pandemia que ha mantenido las salas cerradas durante meses. Por esta razón, los Óscar también permitirán en esta ocasión que películas que solo se hayan estrenado en internet puedan optar a las estatuillas.