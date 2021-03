Steven Spielberg, que en diciembre estrenará su nueva versión del musical 'West Side Story', está preparando una película inspirada en su adolescencia, informaron este martes medios estadounidenses como Variety.

Se sabe muy poco de este proyecto por ahora, pero sí se ha confirmado que Michelle Williams, muy conocida por cintas como 'Brokeback Mountain' (2005) o 'Manchester by the Sea' (2016), está negociando su incorporación al elenco. Williams es una de las actrices más aplaudidas de su generación aunque no ha tenido mucha suerte en los Óscar: fue candidata en cuatro ocasiones pero nunca se ha llevado la estatuilla.

Este drama todavía sin título abordará la vida de un joven en Arizona (EEUU), el estado en el que creció el cineasta. Spielberg firmará el guion de esta cinta junto a Tony Kushner, uno de sus colaboradores habituales en los últimos años y con quien ha trabajado en 'Munich' (2005), 'Lincoln' (2007) o el "remake" de 'West Side Story'.

A la espera de que se cierre el cásting, Spielberg confía en comenzar a rodar esta cinta en verano con la intención de estrenarla en 2022. Gran parte de estos planes dependerán de la evolución de la pandemia, que en los últimos meses ha ocasionado muchos dolores de cabeza a Spielberg y ha torpedeado el lanzamiento de su 'West Side Story'.

Este musical iba a llegar a los cines en diciembre de 2020, pero la crisis del coronavirus que mantuvo cerradas las salas durante meses obligó al realizador a posponer el estreno hasta diciembre de este año. Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita) y David Álvarez (Bernardo) son las cuatro caras principales de esta cinta que dará una nueva vida a 'West Side Story' (1961), dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise y que se hizo con diez Óscar, incluido el de mejor película.

Además de contar con un elenco con muchos actores hispanos, uno de los alicientes de la nueva 'West Side Story' será la participación de la legendaria Rita Moreno, que en la película original ganó el Óscar interpretando a Anita y que aquí encarnará a Valentina.

'West Side Story' adaptó el clásico de 'Romeo y Julieta' a las calles de Nueva York en la década de 1950 y proponía un enfrentamiento entre bandas de blancos y puertorriqueños.

Con tres Óscar en su vitrina, Spielberg es uno de los directores más admirados y populares de Hollywood gracias a películas como 'E.T. the Extra-Terrestrial' (1982), 'Schindler's List' y 'Jurassic Park' (ambas de 1993), 'Saving Private Ryan' (1998) o las cintas de Indiana Jones.