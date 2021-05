'Cruella', la película de Disney sobre la juventud rebelde de la villana Cruella de Vil, llega este viernes a los cines junto a la nueva película de Guy Ritchie con Jason Statham, 'Despierta la furia', o un drama con Kevin Costner y Diane Lane, 'Uno de nosotros'.

Emma Stone, Cruella de Vil en el Londres punk de los 70

Emma Stone y Emma Thomson rivalizan en maldad en 'Cruella', el nuevo largometraje de Disney que narra los orígenes de la villana de '101 Dálmatas', situando la acción en el Londres de los años 70 en plena revolución punk rock.

Estella (Stone) es una chica inteligente y creativa que quiere hacerse un nombre en el mundo del diseño, lo que llega a oídos de la baronesa Von Hellman (Thomson), una leyenda de la moda que sacará de ella su lado más oscuro. Dirigida por Craig Gillespie ("Yo, Tonya"), se estrena simultáneamente en cines y en Disney+ 'premium'.

Jason Statham y Guy Ritchie juntos de nuevo

'Despierta la furia', adaptación de la película francesa 'Le Convoyeur', de Nicolas Boukhrief, es la cuarta colaboración como director de Guy Ritchie con el actor Jason Statham, después de 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' (1998), 'Snatch: Cerdos y diamantes' (2000) y 'Revolver' (2005).

Josh Hartnett y Scott Eastwood completan el reparto de este filme de acción sobre un misterioso tipo que se incorpora como guardia de seguridad en una compañía de blindados ocultando sus habilidades de soldado profesional y su verdadero objetivo: un ajuste de cuentas.

Kevin Costner y Diane Lane son 'Uno de nosotros'

Tras la pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Kevin Costner) y su mujer Margaret (Diane Lane) dejan su rancho en Montana para embarcarse en una lucha por recuperar a su nieto, atrapado por una peligrosa familia que vive al margen de la sociedad en Dakota.

La película, dirigida por Thomas Bezucha, está basada en la novela de Larry Watson "Let Him Go".

Uruguay, 1972: 'El año de la furia'

Ambientada en el convulso Montevideo de 1972, el año que precedió al golpe de Estado en Uruguay, esta película de Rafa Russo cuenta con un reparto coral formado por Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao, Sara Sálamo, Martina Gusman y Maribel Verdú.

Dos guionistas de un programa de humor de televisión luchan por mantener su integridad ante las presiones para que rebajen el tono de sus sátiras políticas, mientras un teniente del ejército es presionado para torturar a opositores y se refugia en una prostituta.

'Maldita jungla', un loco viaje a la Guyana con Catherine Deneuve

Elliot (Vincent Dedienne), un joven aventurero ingenuo, viaja a Guyana en busca de los misteriosos 'Otopis', pero pronto descubrirá que no son “nobles salvajes” como creía, sino gánsteres de la jungla liderados por la feroz Albertine.

Catherine Deneuve es la madre castradora del protagonista, que se une a la misión, en esta comedia francesa con la que debutan los directores Hugo Benamozig y David Caviglioli.

'Siervos', cine negro eslovaco premiado en Seminci

El segundo largometraje del cineasta eslovaco Ivan Ostrochovský, transcurre en el año 1980 en un seminario checoslovaco. Michal y Juraj son dos jóvenes estudiantes de Teología que deben decidir si colaborar con el régimen comunista para evitar problemas o defender sus convicciones, aunque eso suponga verse sometidos a las presiones de la policía secreta.

Con un estilo de cine negro de los años 40 y 50, la película se estrenó mundialmente en la pasada Berlinale y obtuvo el premio a la mejor dirección en la SEMINCI de Valladolid.

'Gunda', documental de maltrato animal producido por Joquin Phoenix

Filmin estrena en cines esta documental producido por Joaquin Phoenix y dirigido por Víktor Kossakovsky sobre la vida en una granja de animales, rodado en blanco y negro y sin diálogos.

La película, nominada a mejor documental en los premios del cine europeo, propone un debate alrededor del bienestar animal y el consumo de carne.

'Armugán, el último acabador', un poema visual sobre la muerte

Jo Sol ("Fake orgasm", 2010, "Vivir y otras ficciones", 2016) dirige este relato de pocas palabras, cargado de gestos y símbolos, que reflexiona de forma poética sobre la muerte.

La historia transcurre en un remoto valle del Pirineo aragonés donde se canta la leyenda de Armugán, un ser con un oficio misterioso que se desplaza por los valles aferrado al cuerpo de Anchel, su fiel servidor.

Nunca volverá a nevar', una fábula polaca

La pareja polaca Malgorzata Szumowska y Michal Englert dirige esta película de tintes oníricos sobre un misterioso masajista ucraniano (Alec Utgoff) que se gana la vida ofreciendo sus servicios a los excéntricos vecinos de un barrio pudiente.

Sus manos parecen tener cualidades curativas y sobrenaturales y con sus ojos, el masajista logra entrar en el interior de sus clientes, espiritualmente vacíos.

Vuelve la abeja Maya

Maya y Willy se embarcan en una nueva aventura ultrasecreta, donde se encontrarán al cuidado de un orbe sagrado. Cuando éste se rompe, Maya y Willy tendrán que enfrentarse a la responsabilidad más grande sus vidas: cuidar de una pequeña y juguetona hormiga princesa.

Coproducción de Alemania y Australia, esta nueva entrega de la saga de animación japonesa que triunfó en los 70 y 80 está dirigida por Noel Cleary, codirector de 'La abeja Maya y los juegos de la miel' (2017).

'Surcos', mayores en tiempos de pandemia

El navarro Julio Mazarico dirige este largometraje de ficción episódico que narra cinco historias inspiradas en cinco grandes películas que ponen su mirada en las personas mayores.

El coronavirus hace de eje transversal a todas las historias, una forma de contar cómo la pandemia ha afectado a estas personas.

'Mystify. Tras el cantante de Inxs', en Filmin

Filmin estrena este jueves este documental sobre Michael Hutchence, el cantante de la banda australiana INXS, y su trágico suicidio en 1997, cuando apenas tenía 37 años.

Dirigida por Richard Lowenstein, la película se centra en su carrera musical y mediática, la relación que mantuvo con sus amantes (entre ellas celebridades como Kylie Minogue o Helena Christensen) y su trágico final, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de Sidney.

Cómo se fraguaron los acuerdos de Oslo, en HBO

Basada en la obra de teatro homónima que aborda cómo una pareja de diplomáticos noruegos, interpretados por Ruth Wilson y Andrew Scott, maniobraron fuera de los cauces oficiales para lograr el histórico Acuerdo de Paz de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos.

Steven Spielberg es uno de los productores del filme, escrito por el guionista de la obra original J.T. Rodgers y dirigida por Bartlett Sher.