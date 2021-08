Seas famoso o no, los años pasan para todos. Este noviembre se cumplen 20 años desde que se estrenó la primera entrega de Harry Potter "Harry Potter y la Piedra filosofal" en 2001 y hemos querido recopilar imágenes de 10 (+ uno de regalo) de los actores con cambios más sorprendentes de la saga.

Neville Longbottom (Matthew Lewis)

Matthew Lewis, que interpretó a Neville Longbottom desde la primera hasta la última película de la saga, tiene ahora 32 años. Se le ha visto en otras películas como "Yo antes de ti", series como "Happy Valley" y algunas obras de teatro. Está casado con Angela Jones desde 2018.

Dudley Dursley (Harry Melling)

El actor que daba vida al insoportable primo de Harry Potter tiene, hoy en día, 32 años. Se le ha visto en varias películas pero destaca, sobre todo, por su aparición en la serie de Netflix, "Gambito de Dama.

Dumbledore (Michael Gambon)

Michael Gambon reemplazó a Richard Harris como Dumbledor debido a su muerte en 2002. El actor lleva trabajando en el cine desde 1965 y ha participado en múltiples obras de teatro. Ahora tiene 80 años y fue piloto de coches durante su juventud.

Gregory Goyle (Joshua Herdman)

Herdman tiene 34 años y ha participado en algunas producciones de cine y televisión. Está casado con Jessica Worth y tienen un hijo. También ha sido luchador de la MMA.

Molly Weasley (Julie Walters)

Julie Walters tiene ya 71 años, ha participado en las películas de Mamma Mia y en múltiples producciones cinematográficas. En 2018 le diagnosticaron cáncer intestinal, actualmente está en remisión.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs)

Jason Isaacs, de 58 años ha participado en producciones como "The OA" o "Star Trek: Discovery". También es conocido por interpretar al Capitán Garfio en la película "Peter Pan".

Ginny Weasley (Bonnie Wright)

Bonnie Wright tiene 30 años y ha trabajado también como modelo. Además, también es músico y sabe tocar el piano, el saxofón y la flauta dulce. Estuvo comprometida con el actor de Gellert Grindelwald hasta 2012.

Draco Malfoy (Tom Felton)

Tom Felton tiene hoy en día 33 años, se ha hecho famoso también en TikTok y hace múltiples vídeos para sus fans. Ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas hasta la fecha. Felton tuvo una relación amorosa con Astoria Greengrass desde 2008 hasta 2016.

Ron Weasley (Rupert Grint)

El actor británico Ruper Grint, de 32 años, llevó la antorcha olímpica en los juegos de Londres de 2012. Está casado con la actriz Georgia Groome y tienen un hijo desde 2020. Ha aparecido en varias películas, series de televisión, videoclips y participado en obras de teatro.

Hermione Granger (Emma Watson)

La actriz Emma Watson, de 31 años, es la que más fama ha tenido después de la saga. Se dedica al activismo feminista y medioambiental. Además, ha protagonizado varias películas relevantes en los últimos años como "Beauty and the Beast" y "Little Women".

Harry Potter (Daniel Radcliffe)

El protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, tiene hoy en día 32 años. El actor no ha destacado especialmente en la esfera celebrity y las películas más relevantes en las que ha aparecido son "Ahora me ves 2" y "Guns Akimbo".