La industria cinematográfica celebra este domingo 27 de marzo su noche más especial. Las estrellas de Hollywood se reúnen, como vienen haciendo desde el año 2002, en el Dolby Theatre de Los Ángeles para conocer y aplaudir los mejores trabajos del pasado año en los Premios Oscar.

Después de un año 2021 en el que el mundo del cine se vio obligado a celebrar una gala muy condicionada por las restricciones del coronavirus, en esta 94ª edición, intérpretes, directores, productores y demás profesionales del sector festejan una gala que volverá a parecerse a las realizadas en épocas precovid. Aún así, seguirá habiendo alguna medida de seguridad, aunque serán mucho más laxas.

El evento, que comenzará a las 17:00 horas del domingo 27 de marzo en Los Ángeles (las dos de la madrugada del lunes en España), será dirigida de nuevo por el productor Glenn Weiss. La gala se dividirá en tres partes de una hora y la presentarán tres mujeres: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Otro de los platos fuertes será la famosa Alfombra roja de los Oscars, por donde desfilarán las grandes celebridades de Hollywood. Por esa misma alfombra pasarán los nominados españoles: Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo.

Ganador/a más joven

Y es que, a lo largo de la historia de las galas de los Oscars, los focos se centran en los actores y actrices con opciones a hacerse con una estatuilla. Una de las actrices que acaparó todas las miradas fue la californiana Tatum O’Neal en 1973, año en el que comenzó su carrera como intérprete y ganó su único Oscar. Fue en ese preciso momento cuando la joven O’Neal pasó a formar parte de la historia, convirtiéndose a sus 10 años y 106 días en la persona más joven en ganar un Premio de la Academia en una categoría de competición.

La actriz protagonizó junto a su padre, el actor Ryan O’Neal, la comedia estadounidense dirigida por Peter Bogdanovich ‘Luna de papel’. La pequeña O’Neal se hizo con el Oscar a Mejor actriz de reparto, a pesar de que su peso en la película era el de una actriz protagonista. La intérprete californiana apareció después en otros proyectos de menor perfil como The Bad News Bears (1976), Nickelodeon (1976) e International Velvet (1978).

Durante la década de los 90, su adicción a las drogas hizo peligrar su carrera como actriz, hasta que regresó en 2002, año en que desempeñó un papel secundario en la película ‘The Scoundrel's Wife’. De 2005 a 2009 actuó en la serie televisiva ‘Rescue Me’, donde tuvo el papel de la hermana del protagonista.

No obstante, cabe destacar que la actriz Shirley Temple se convirtió en 1934 en la persona más joven en ganar un Oscar. A los 6 años, la pequeña Temple conquistó una estatuilla, pero fue en la categoría de Premio Juvenil de la Academia.

Ganador/a más mayor

En cuanto a la persona con mayor edad en hacerse con una estatuilla es el director californiano James Ivory, que logró el Oscar a Mejor guion en 2017 por ‘Call me by your name’. Ivory es principalmente conocido por varios filmes de época que rodó en las décadas de 1980 y 1990, y que recibieron excelentes críticas y varios premios.

La obra que le hizo pasar a la historia de las estadísticas de los premios más importantes del mundo, estaba basada en la novela de André Aciman. Ambientada en el norte de Italia en 1983, la cinta narra la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre.

En cuanto a interpretación, el pasado 2021, el actor Anthony Hopkins se convirtió en el actor más longevo en ganar el prestigioso galardón a la edad de 83 años. Por su parte, la actriz más mayor en conquistar la estatuilla fue Jessica Tandy, a la edad de 80 años.