En los últimos años se ha hablado mucho del boom de las mujeres directoras, de cómo han amplificado su presencia dentro de la industria del cine, de esa nueva generación de creadoras que se ha abierto camino a golpe de historias narradas desde su particular mirada y sensibilidad, expandiendo el abanico de temas y de estilos. Ya no es algo residual como ocurría hace veinte años. La armada femenina se amplía año tras año y se consolida gracias a su talento, rompiendo incluso fronteras. Este año, en el Festival de Berlín Carla Simón ganó el Oso de Oro con 'Alcarràs' y en la sección Panorama se presentó 'Cinco lobitos', la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa. Además de su repercusión internacional, ambas películas han conseguido afianzarse en la taquilla española, todo un reto en estos tiempos post pandemia, convirtiéndose en eso que antes llamábamos 'sleepers', películas de largo recorrido en la cartelera que poco a poco van encontrando su público. Las dos tienen además algo en común que las caracteriza y que no puede pasar inadvertido: están producidas en su mayor parte por mujeres.

No es un hecho casual y tiene que ver con el avance de los tiempos. Hasta hace poco la producción española era un terreno predominantemente masculino acaparado por los hombres que, en su mayoría hacían películas dirigidas por hombres. Ahora, el tándem productora/ directora resulta imbatible. La mayoría tiene una larga experiencia a sus espaldas, pero es ahora cuando su figura comienza a visibilizarse. Muchas se han independizado y han creado sus propias empresas que lideran y a través de las que escogen con mimo sus proyectos. Así, detrás de 'Alcarràs' está María Zamora, detrás de 'Cinco lobitos', Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña y Sandra Hermida y detrás de 'Las niñas', Valérie Delpierre.

Ahora, son ellas, las productoras, las que se han encargado de cambiar el modelo. Tienen pocos referentes, así que han construido desde cero sus propias dinámicas e intersecciones, siempre desde el respeto y la sororidad. Esa buena sintonía es real y se traduce en hermanamientos entre ellas a la hora de sacar adelante proyectos, como en el caso de 'Cinco lobitos', generando una red de conexiones de lo más interesante. “Yo creo que hay muchas mujeres que tenemos una clara voluntad de contar historias que nos repercuten de forma directa, hay una voluntad de reivindicación y de empoderamiento de grupo. Lo tengo clarísimo. Y si me preguntas quienes son mis referentes, sin duda mis compañeras de generación, con las que tengo línea directa, nos acompañamos, nos aconsejamos, tenemos una sensibilidad parecida a la hora de acercarnos a las películas”, dice Leire Apellaniz, al frente de 'Señor y Señora', junto a Aritz Moreno, con el que produjo ‘Ventajas de viajar en tren’ y 'Apellaniz y de Sosa', junto a Ion de Sosa, detrás de una de las grandes revelaciones del año, ‘Espíritu Sagrado’, de Chema García Ibarra.

Autoría, pero sin gran presupuesto

Reconoce que, sacar adelante estas películas en el ecosistema nacional, no resulta nada fácil. “Yo vivo en la precariedad, en la lucha, porque lo que hago es muy difícil de levantar, porque estoy defendiendo voces muy particulares que se mueven en un sitio muy extraño y, en España no hay ese perfil: de autor, pero con un presupuesto grande. Puedes ser independiente sin ambición comercial y hacer pelis experimentales, pero si quieres hacer películas independientes de más de dos millones de euros, como la mayor parte del cine europeo, es decir, los Lanthimos o los Östlund de turno, por ejemplo, tienes un problema”, cuenta Leire.

El perfil del nuevo modelo de mujer productora no es solo financiero, sino sobre todo creativo, es decir, que se encargan de acompañar desde el principio a las directoras o directores para velar por las necesidades de cada proyecto. Sandra Hermida sabe lo que es liderar desde dentro ficciones más grandes y pequeñas, de la mencionada 'Cinco lobitos' a la serie 'El inocente', de Oriol Paulo, de 'Distancia de rescate', de Claudia Llosa a las películas de J.A. Bayona junto a Belén Atienza. Está a punto de estrenar la adaptación de 'Lectura fácil', la novela de Cristina Morales de la que Anna R. Costa ha hecho una serie y 'Rainbow', de Paco León. “En realidad esto es como la crianza, todos son mis hijos y cada proyecto tiene sus dificultades y requerimientos”, cuenta Hermida desde Argentina donde se ultima ‘La sociedad de la nieve’. “Lo importante es rodearte de la gente adecuada y, en ese sentido, en España somos una potencia porque tenemos unos equipos técnicos maravillosos que aúnan calidad y calidez que lo hacen todo mucho más fácil”.

Algo parecido le ocurre a Nahikari Ipiña, al frente de Sayaka, productora que montó junto a sus compañeros de promoción, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga, Koldo Serra y Borja Crespo. Comenzó haciendo cortos y llegó a liderar la producción internacional 'Colossal', con Anne Hathaway. Desde que empezó se ha ido adaptando a todas las crisis que han tambaleado el sector a lo largo de los últimos años. “La mayoría, desde nuestros inicios, hemos tenido que ir sorteando las dificultades, los cambios de paradigma, así que hemos buscado otras formas de producir diferentes a las que habían sido las tradicionales”, cuenta Ipiña.

Valérie Delpierre se encuentra sumida en el inicio de rodaje de '20.000 especies de abejas', el debut de otra nueva directora, Estibaliz Urresola, que ya había despuntado en el cortometraje ('Cuerdas' estuvo en el pasado Festival de Cannes), y espera el estreno de 'La maternal', la segunda película de Pilar Palomero tras el éxito de 'Las niñas'. “Que una productora produzca a una directora puedes ser un hecho casual o puntual, pero si ves las películas que han dado la sorpresa, es un tándem que se repite. No es algo casual, es fruto de una voluntad. En mi caso, ellas me convencen por mayoría.”. “Más allá del género (femenino), se trata de las temáticas que abordan, de las historias que quieren contar, de sus propuestas y de una sensibilidad más cercana a la mía que hace que me quiera lanzar con ellas”, cuenta Marisa Fernández Armenteros, que desde la recién creada Buenpinta es una de las artífice detrás de 'El agente topo', de Maite Alberdi, que consiguió una nominaciones a los Oscar.

Las políticas de las ayudas y las cuotas también han sido determinantes. Ahora resulta normal encontrar mujeres como jefas de departamentos como fotografía, montaje o sonido, incluso efectos especiales, territorios que hasta hace muy poco eran tradicionalmente liderados por los hombres. “Las cuotas, los puntos, han facilitado la visibilidad, la oportunidad y la demostración de que había profesionales que podían hacerlo igual de bien o mejor que los hombres. Han servido para asentar y afianzar una normalidad que todavía no existe”, continúa Fernández Armenteros, que en estos momentos trabaja junto a Isabel Coixet en su próxima película.

María Zamora, que este año levantó el Oso de Oro junto a Carla Simón por 'Alcarràs', reconoce que al principio de su carrera prácticamente no le llegaban proyectos de mujeres. Así que fue ella a buscarlos. “Fue como una toma de conciencia activa. Me di cuenta de que estaba rodeada de mujeres muy creativas, así que empecé con ellas. Después me acerqué a las escuelas, a los laboratorios, a los talleres, a CIMA, y allí estaban, esperando para dar el salto, para que les dieran una oportunidad”, cuenta Zamora, que ha acompañado a cineastas como Natalia Mateo, Beatriz Sanchís, Nely Reguera, Clara Roquet o Liliana Torres.

¿Dónde está tu jefe?

A muchas al principio no las tomaron en serio. “¿Dónde está tu jefe?”, le decían a María del Puy cuando había que cerrar algún trato. “Era una tortura, porque tenías que estar todo el rato legitimándote, algo que no hacen nuestros compañeros. Pero como es algo que pasa también en la vida en general, no queda otra que tirar para adelante. Lo que sí hice fue rodearme de gente que no estuviera con risitas y chorraditas todo el rato para crear confrontación”, cuenta Zamora. “Los nuevos productores hombres (menciona a Manu Calvo, Álex Lafuente o Tono Folguera) también han cambiado, ya no tienes que estar demostrando nada, la relación es horizontal. No sé si nuestra generación ha tenido un techo de cristal, pero lo que sí tengo claro es que espero que las próximas lo rompan por completo”, culmina Fernández Armenteros.