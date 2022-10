Nastassja Kinski (Berlín, 1961) relativiza su carrera de actriz, en la que acumula más de 60 títulos y trabajos con cineastas como Francis Ford Coppola, David Lynch, Wim Wenders o Roman Polanski. Asegura que su vida va más allá de las películas. “No hay problema si paro ni tampoco si sigo, he tenido una vida plena”, afirma, pero defiende que “tienes que creer en tus sueños” y en los de ella figura rodar con Pedro Almodóvar o interpretar a una detective. Kinski está en Palma para recibir el Premi de Cine Mallorca, en la gala inaugural del festival Evolution, que se celebrará entre los días 26 de octubre y 1 de noviembre.

“Llevo haciendo cine toda mi vida. El momento en que recibes un premio, ese momento es verdaderamente emocional, de orgullo y agradecimiento”, ha declarado la actriz sobre este galardón que le será entregado este miércoles en el Teatre Principal. “Empecé muy joven con gente intelectual, gente grande, pero también me gusta la diversión y la verdadera conexión, me gusta el teatro y los espectáculos… Así, que si me quieren aquí…”, ha dejado caer la intérprete durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, acompañada por Pedro Barbadillo, director de Mallorca Film Commission, y por Sandra Lipski, directora del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF).

Pese a su veteranía en la industria, Kinski ha asegurado sentirse más cómoda rodeada de compañeros de rodaje y no estando ella sola ante la prensa. Con una actitud que denota cierta timidez, algunas de sus respuestas han sido escuetas y en otras ocasiones, como cuando se le pregunta sobre el rodaje de París, Texas, ha respondido que fue “un viaje personal” y que esa experiencia se la guarda para ella.

Tras varios años alejada de la gran pantalla, este año se estrena 'Los satélites silenciosos', película dirigida por el alemán Thomas Stuber en la que hay diez actores protagonistas, entre ellos Kinski. “Es sobre gente que no tiene demasiado y a la que nadie ve, pero por la noche se encuentran y son capaces de tener cierta magia”, ha explicado sobre este proyecto.

Preguntada por el papel que le gustaría interpretar, Nastassja Kinski no ha dudado, le gustaría encarnar a una detective. “Sé mucho de lo que hacen, me gustaría poner la atención en que protegen a niños, a mujeres, también a hombres, chicos, chicas… Y creo que son buena gente, los bomberos, los policías, los detectives. Y quiero tener un perro, porque sin perros no puedes hacer una búsqueda para encontrar niños”, ha añadido.

En esa línea, la alemana ha demandado que se hable más sobre los abusos sobre niños y mujeres y ha reclamado que los Gobiernos incrementen sus esfuerzos. "Hay muchas cosas terribles que no sabemos y necesitamos hablar de ello", ha comentado la actriz, cuyo padre fue Klaus Kinski, actor al que su hija Pola acusó de haber abusado sexualmente de ella.

Como otras actrices que se han lanzado a producir para poder hacer las películas y los papeles que ellas quieren, Kinski no descarta esta posibilidad para llevar a cabo el proyecto que antes ha mencionado. “Puedo ser una detective de Interpol, porque puedo hablar en diferentes idiomas, porque los crímenes pasan y no solo en Alemania”, ha insistido.

La intérprete ha reconocido que de joven “solo trabajaba demasiado” y que, pese a reconocer que tuvo “suerte” de trabajar con directores reconocidos, ahora “las películas no son lo único”. De proyectos pendientes asegura: “Me queda mucho por hacer, no tengo una lista. Creo que la vida sucede”.