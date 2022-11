El trabajo más personal del oscarizado Alejandro González Iñárritu ('Bardo'), un filme sobre los orígenes del boxeo con Russell Crowe ('La forja de un campeón'), la inquietante 'No mires a los ojos' con Paco León o una comedia de zombis de Michel Hazanavicius destacan entre el aluvión de estrenos en cines del fin de semana.

Además, directamente en plataformas, se estrenan 'Causeway', con Jennifer Lawrence, 'Enola Holmes 2' con Millie Bobby Brown y Henry Cavill y 'My policeman', un drama romántico con Harry Styles.

'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

El director mexicano Alejandro González Iñárritu narra el viaje íntimo de Silverio (Daniel Giménez Cacho), un reputado periodista y documentalista mexicano afincado en Los Ángeles que, tras ganar un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal.

Su regreso le hace enfrentarse a cuestiones sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los vínculos familiares.

'La forja de un campeón', el nacimiento del boxeo

Escrita y protagonizada por Matt Hookings y con Russell Crowe en el reparto, 'La forja de un campeón' explora la vida de Jem Belcher (1781-1811), un joven boxeador que siguiendo los pasos de su abuelo luchó hasta convertirse en el campeón más joven de la historia de Inglaterra.

El director, Daniel Graham, dice haberse interesado en esta historia gracias a un retrato de Belcher en el que le llamó la atención su aire "byroniano, apuesto, brillante y autodestructivo", incapaz de afrontar la fama y el éxito repentino.

'No mires a los ojos', Paco León encerrado en un armario

Paco León, Leonor Watling y Álex Bremdemühl encabezan el reparto de 'No mires a los ojos', adaptación de la novela 'Desde la sombra' de Juan José Millás dirigida por Félix Viscarret y que acaba de obtener el premio a la mejor película iberoamericana en la Seminci.

La historia gira en torno a Damián, un hombre solitario y algo excéntrico que tras ser despedido del puesto de trabajo en el que lleva 20 años acaba en el armario de la casa de una pareja, donde actúa como un fantasma.

' Vasil', una amistad inesperada con Karra Elejalde

La ópera prima de Avelina Prat es una fábula contemporánea sobre la amistad y la dificultad de conectar con el otro, protagonizada por el búlgaro Iván Barnev y el español Karra Elejalde, que han ganado el premio al mejor actor 'ex aequo' en la Seminci por este trabajo.

Inspirado en una experiencia personal de la directora, el guion gira en torno a la relación entre un inmigrante búlgaro que duerme en la calle y un arquitecto jubilado que lo acoge en su casa ante la estupefacción de su hija.

'El agua', el aclamado debut de Elena López Riera

La directora valenciana Elena López Riera (Orihuela, 1982) debuta con este filme que compitió en la Quincena de Realizadores de Cannes, un relato entre lo fantástico y lo cotidiano que habla del deseo de huir cuando se crece en la periferia y de la conquista de la independencia.

La historia se desarrolla en un pueblo donde una adolescente (Luna Pamiés) vive su vida, sale con amigos y se enamora mientras sueña con escapar y lidia con el aura de maldición que pesa sobre las mujeres de su familia, interpretadas por Bárbara Lennie (la madre) y Nieves de Medina (la abuela).

'Corten!', una comedia de zombis de Hazanavivius

Una comedia de zombis y a la vez un homenaje al cine desde un espíritu 'amateur' y transgresor, eso es 'Corten!', la película de Michel Hazanavicius ("The artist", 2011) que inauguró el pasado Festival de Cannes.

Se trata de una adaptación de la japonesa 'One cut of the dead' (2017), de Shinichirou Ueda, y sigue a un cineasta frustrado (Romain Duris) en el tortuoso rodaje de una cinta de serie B en el que se está dispuesto a todo para conseguir la mayor veracidad del elenco.

Charlotte Gainsbourgh en 'Los pasajeros de la noche'

En el París de 1981, Elisabeth (Charlotte Gainsbourgh) es una madre de dos hijos adolescentes, recién separada, que debe hacer frente a su nueva situación y consigue trabajo en el programa de radio nocturno “Los pasajeros de la noche”.

Allí conoce a Talulah, una adolescente problemática y muy peculiar, a la que decide acoger en su casa y cuyo espíritu libre cambia la trayectoria de su vida. Dirigida por Mikhaël Hers.

José Sacristán practica '13 exorcismos'

El último caso de exorcismo documentado en España y practicado en Burgos en 2014 a una joven de 17 años con trastornos psiquiátricos, fue el punto de partida del guion de '13 exorcismos', un thriller de los creadores de 'Malasaña 32'.

José Sacristán se pone la sotana para expulsar al demonio que parece apoderarse del cuerpo de una joven a la que da vida María Romanillos.

Viajes en el tiempo en la holandesa 'Capitán Nova'

Película holandesa dirigida por Maurice Trowborst y ambientada en un futuro distópico donde la Tierra es casi inhabitable. Nova (Anniek Pheifer), piloto de combate, viaja 25 años al pasado con la intención de salvar el planeta, pero su cuerpo rejuvenece y se transforma en una niña de 12 años (Kika van de Vijver) a quien nadie toma en serio.

'The Juniors y la fórmula imperial', ciencia ficción mexicana

Comedia de ciencia ficción mexicana, dirigida por Ricardo Tavera, narra las vidas de siete adolescentes millonarios que planean una revolución social a través de "vídeo-escándalos y experimentos médicos" con el objetivo de generar un cambio en la ideología mundial.

Un documental sobre la tumba de Tutankamón

Narrado por el cantante Iggy Pop, el documental 'Tutankamón: el último viaje' cuenta la historia del descubrimiento de la tumba del joven faraón y muestra cómo se preparó la exposición organizada con motivo del centenario de ese hallazgo.

Una muestra que reunía 150 piezas, la mayor colección de objetos procedentes de su tumba que ha salido nunca de Egipto. La idea era que viajara por el mundo durante cinco años y regresara a Egipto este año como colofón del centenario, pero la pandemia interrumpió el periplo en 2020.

'Para entrar a vivir', una casa terrorífica

Comedia de terror que gira en torno a una pareja, interpretada por Bárbara Goenaga y Gorka Otxoa, que acaba de encontrar la casa de sus sueños, les da todo lo que piden pero pronto se darán cuenta de que, si dejan de pedir, la casa les obliga a hacerlo y si no lo hacen, pueden acabar igual que los antiguos inquilinos.

Sus directores, Pablo Aragües y Marta Cabrera, la describen "como si en una película de Shyamalan se hubiera colado Lena Dunham, Judd Apatow y uno de los hermanos Coen".

La película póstuma de Roberto Pérez Toledo

Película póstuma de Roberto Pérez Toledo, director y guionista canario fallecido en enero pasado a los 43 años de edad debido a un accidente cardiovascular, que propone al espectador una colección de historias con un factor en común, lo difícil que es "hacerse mayor".

'Las cartas perdidas', las mujeres represaliadas por el franquismo

Amparo Climent dirige esta documental en el que participan actrices como Marisa Paredes, Alba Flores, Julieta Serrano o Nora Navas y que rescata los testimonios, documentos, imágenes y cartas de mujeres represaliadas tras el golpe de Estado de 1936.

Cada carta es representada por una actriz en los lugares donde ocurrieron los hechos reales, cárceles o campos de concentración en Francia y España, o en espacios simbólicos como el cementerio de la Almudena o Belchite.

'Causeway', con Jennifer Lawrence, en Apple TV+

Jennifer Lawrence es Lynsey, una ingeniera militar que ha regresado a los Estados Unidos desde Afganistán con una lesión cerebral causada por una explosión en este drama dirigido por Lila Neugebauer que se estrena directamente en Apple Tv+.

Escrita por Ottessa Moshfegh, Luke Goebel y Elizabeth Sanders, la película narra las dificultades de Lynsey para recuperar su vida cotidiana y hacer las paces con el pasado, algo en lo que le ayudará su relación con James (Brian Tyree Henry) que trabaja en el taller donde lleva a reparar su coche.

Las nuevas aventuras de Enola Holmes en Netflix

Segunda entrega de las aventuras de misterio de Enola Holmes (Millie Bobby Brown), la hermana pequeña de Sherlock Holmes (Henry Cavill), basada en la saga juvenil de Nacny Springer.

Tras el éxito de su primer caso, Enola Holmes decide abrir su propia agencia pero descubre que la vida como mujer detective a sueldo no es tan fácil como parece. A punto de renunciar, una joven cerillera sin dinero le ofrece su primer trabajo oficial: encontrar a su hermana desaparecida.

'My policeman', con Harry Styles, en Prime Video

'My Policeman' es una historia de amor prohibido que sigue a tres jóvenes -el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el curador de arte Patrick (David Dawson)- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50.