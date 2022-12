Ir al cine sigue siendo un ritual. Continúa siendo el lugar de primeras y segundas citas, de cumpleaños, de tardes de domingo... Ver una película en la gran pantalla con un sonido inmejorable y un buen cartón de palomitas nunca ha pasado de moda.

Sin embargo, esta ha dejado de ser la única opción de disfrutar de los estrenos de cine. Las plataformas de streaming se han apuntado a la creación de largometrajes, entre otras cosas, para ser los primeros en estrenarlos. A pesar de ello, algunos productores continúan aceptando estrenas sus películas en las salas de cine, sobre todo si esperan optar a algún premio Oscar. O si esperan hacer caja y tener grandes datos en taquilla. Es lo que Netflix ha hecho con 'Puñales por la espalda 2: el misterio de Glass Onion': proyectó la cinta durante una semana en cines y un mes después la incluyó en su catálogo.

Por eso, los que se sientan perezosos no tienen ya que vestirse ni que coger el coche o el autobús para ver una buena película. Y las palomitas hechas en el microondas también son una buena opción. Los que estén en este último pueden apuntar estas cinco propuestas de Netflix para disfrutar este puente de la Constitución.

'Enola Holmes' y 'Enola Holmes 2'

Una película de detectives en el Londres victoriano siempre entra bien. Y los amantes de este género están de enhorabuena, porque la detective Enola Holmes está de vuelta. Millie Bobby Brown interpreta una vez más a la famosa y temeraria investigadora hermana del legendario Sherlock en 'Enola Holmes 2'. La popular protagonista de 'Stranger Things' ha vuelto a conquistar a sus fans de todo el mundo y confiesa que se identifica bastante con su personaje, sobre todo con "su humor sarcástico". El que quiera ración doble puede ver la primera y la segunda entrega una detrás de la otra.

'Madres paralelas'

¿Por qué no optar por un poco de Almodóvar? En la premiada 'Madres paralelas', dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; Ana es adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas. Dos nominaciones a los premios Oscar y otras ocho en los Goya avalan el largometraje del director manchego en el que destaca una espectacular Penélope Cruz.

'Blonde'

Protagonizada por una magistral Ana de Armas, este biopic de Marilyn Monroe es una de las películas más polémicas de los últimos años. Hay quienes defienden que simplemente narra un episodio de la vida de la malograda artista y otros que denuncian que el director ha empleado una mirada machista y distorsionada para retratar al mito erótico. Basada en la novela homónima, para juzgar 'Blonde' lo primero que hay que hacer es verla, aunque de primeras dé pereza que dure cerca de tres horas. Y si no lo has hecho, aprovecha el puente de diciembre.

'Amor de calendario'

Si aún no has empezado a ver películas de Navidad, ya vas tarde. Y es que este tipo de películas que se multiplican, como es lógico, en los dos últimos meses del año, son muy fáciles de ver: entretenidas, (generalmente) no muy largas y con una historia que intenta ensalzar los valores positivos y que (normalmente) acaba bien. Aunque este 2022 han salido varios largometrajes de esta temática, recomendamos esta película de 2020 que está un poco más escondida en el catálogo de Netflix. 'Amor de calendario', protagonizada por Emma Roberts, es una comedia romántica con toda la esencia: "Hartos de ser los solteros de todas las celebraciones, dos desconocidos deciden acompañarse mutuamente, pero de forma platónica. ¿Se resistirán a la llamada del amor?", reza la sinopsis.

'Canta'

Y siempre tiene que haber una opción para los más pequeños de la casa. En este caso, la elegida es 'Canta', una película musical de animación de la que hace poco se ha estrenado una segunda parte. Entre las voces que componen el elenco están actores de Hollywood tan reconocidos como Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, Taron Egerton o Jennifer Hudson. Eso en la versión original. Los que prefieran la versión doblada disfrutarán del talento de Concha Velasco, Paco León, Santi Millán o Andrea Compton. El argumento promete: un koala muy optimista intenta salvar su teatro con un concurso musical en el que participan una tímida elefanta, un joven gorila y una estresada cerdita, entre otros.